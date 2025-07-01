Karlıbel, “ Sanayi alanı oluşturmada arsa fakiriyiz”

Ordu TSO Başkanı Karlıbel, TOBB İkiz Kulelerde gerçekleşen Türkiye Ekonomi Şurası’na katılarak bir konuşma yaptı. Karlıbel, Ordu’nun öncelikleri ile taleplerini dile getirdiği konuşmasında “Karadeniz özellikle de Ordu Sanayi ve ticaret alanı oluşturma noktasında arsa fakiridir. Bu nedenle bölgede mülkiyeti tarım ve orman Bakanlığı’na ait asıl vasfını yitirmiş arazilerin bir an önce orta ölçekli sanayi için yapılanmaya açılması gerekir. İlçe ve büyük köylerde 50 ila 100 dönüm civarında arsalar oluşturularak tümünün tek bir Organize Sanayi Müdürlüğüne bağlanmasını ve bu arsalara altıncı bölge teşvikleri verilmesini öneriyoruz. Bu düzenleme hem ilçelerdeki kırsal yaşamı, tarım ve hayvancılığı koruyacak hem de ilçe merkezlerinin göç vermesine de engel olacaktır ”dedi.

Bölgenin önemli tarım ürünü fındığa da sahip çıkılmasını isteyerek belirli bir zümrenin çıkarlarına dayalı rekolte tahminlerine kulak asılmamasını isteyen Başkan Karlıbel, “Karadeniz kıyı şeridinde ve Ordu’da en büyük eksiğimiz halihazır yapıya uymayan kıyı kenar çizgileridir. Doğru tespit edilmeyen bu çizgiler yüzünden mavi ekonomiden pay almamız mümkün görülmemektedir. Kıyılarımızda Tekne yapım, tekne Çekek yerleri, marina ve kıyı turizm alanları ivedilikle tespit edilmelidir. Ayrıca fındığımıza destek olun. Realiteden uzak belirli bir zümrenin çıkarlarına dayalı rekolte tahminlerine kulak asmayın. Fındık üreticisinin durumu tahmininizden daha kötüdür. 5 cent dış ödeme yapmadan 2,5 milyar dolar gelir getiren bu ürünü yabancı tekele ve aracılarına teslim etmeyin” diye konuştu.

Almanya ile karşılıklı uçak seferleri olsun

Konuşmasında belediyelere de değinen Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Odamız üyelerine rakip olan belediye şirketleri her geçen gün artmakta. Belediyeler asıl işlerine yapmak, planlama ve düzenlemelerle yatırımcının önünü açmak yerine yatırım ve işletme maliyeti olmayan, sosyal hizmetler dışında esnafla rekabet eden şirketler kurmakla meşguller. Bu şirketler kaynağı belirsiz gelirlerin ve sebebi belirsiz giderlerin kılıfı olmaktadır. Söz konusu şirketlerin Sayıştay tarafından usul hakkında değil fiyat ve metraj bazında denetlenmesi gerekir. Bizler sadece sektörel bir rakiple değil usulsüzlüklerle de mücadele ediyoruz. Bu talebimi hem temsil ettiğim Ordu hem de komşu ilimiz Giresun adına yapıyorum. Ortalama kötü hava koşullarında uçuşların yapılamadığı havaalanımıza CAT-2 ya da uygun bir gelişmiş yaklaşım sistemi talep ediyoruz. Ayrıca birçok hemşerilerimizin yaşadığı Düsseldorf ve Frankfurt’a yıl boyu yapılacak karşılıklı seferlerin turizm ve ticaretimize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sanayi Bakanlığı’ndan tüm prosedürü tamamlayıp sisteminize yüklediğimiz ikinci Organize Sanayi Bölgesi ihalemizin Bakanlığımızca bir an önce yapılmasını bekliyoruz. TSO olarak taleplerimizi ilgili bakanlıklara ilettik. Takipçisi olmaya devam edeceğiz.”