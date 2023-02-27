Kasaplar bir hafta kepenk indirmeye hazırlanıyor

MEHMET HANİFİ GÜLEL / İSTANBUL

Karkas etin kilogram fiyatı yılbaşından bu yana 130 liradan 180 liraya yükseldi. Depremin yaşandığı 6 Şubat’tan bu yana haftada iki kez zam geldiğini bildiren İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, bazı büyük firmaların fiyatları tırmandırdığını iddia etti. Tüfekçi, “Zamma bahane olarak depremden dolayı Maraş ve Antep’te kesimin olmaması gösteriliyor. Fakat o bölgeden İstanbul’a da çok az ürün geliyor. Deprem bölgesinde sadece Elbistan’da entegre tesis var, diğerleri irili ufaklı kesimhanelerden oluşuyor. Söz konusu kesimhanelerde tam kapasite olmasa bile kesimler başlamış durumda. Böyle sıkıntılı bir dönemde birlik ve beraberlik olmamız gerekirken, zam furyasına çevrilmesi ahlaken doğru bulmuyoruz” dedi.

5 bin ton karkas ve canlı hayvanlar yolda

Son gelen zamlarla kasaplarda kilogram fiyatının dana kıymada 280, kuşbaşında ise 300 liraya yükseldiğini bildiren Tüfekçi, bazı kişilerin “hayvanınızı kesmeyin, bu sene daha da artacak” diye üreticiyi kesime yöneltmediklerini söyledi. Fiyatların hızla artmasıyla üreticilerin kesime hayvan vermeyi durduğunu belirten Tüfekçi, karkas etin toptan fiyatının 180 lira olduğunu belirtti.

Şu anda 5 bin ton karkas etin ithalatına başlandığı bilgisini veren Tüfekçi, “Bunun yanı sıra ESK, Uruguay’dan kesimlik canlı hayvan ithalatı yapmaya başladı ve şu an gemilere yüklenerek yola çıkılmış durumda. Fiyatları kontrol altına alacak kadar ithalat yapılacak. Biz, ithalatın yerli besiciyi etkilemesini istemiyorduk, fakat deprem bahane edilerek fiyatın yükseltilmesi doğru değil” diye konuştu. Tüfekçi, devletin özel sektöre de ithalat izni vermesi gerektiğini vurguladı. Son 20 günde yemde yaşanan fiyat artışının karkas ette 30 liralık zammı getirecek bir etki yaratmadığına dikkat çekerek fırsatçıların engellenmesini isteyen Tüfekçi, Bakanlık tarafından da bilinen bu isimlerle ilgili şikâyette bulunduklarını aktardı.

Bir hafta ‘kapatma eylemi’ düşünülüyor

Kasaplar olarak bakanlık, ticaret borsası ve ticaret odası temsilcilerinin de görüşünü alarak dükkânlarını bir hafta kapatmaya hazırlandıklarını dile getiren Tüfekçi, “İstanbul’da 2 bine yakın kasap var ve lokantacılar odası da bu durumdan çok şikayetçi. Odalarla birlikte İstanbul’da 3 bin üye var” dedi.

■ Satışlar yüzde 30 geriledi

Bugün karkas etin alış fiyatının üzerine yüzde 25 kemik firesi, yüzde 2 taze kesim firesi, yüzde 2 sinir firesi ve yüzde 2 banka komisyonu olduğunu belirten Tüfekçi kira, elektrik, sarf malzemeleri ve personel giderleri ile birlikte ortalama maliyetin yüzde 52’ye ulaştığını söyledi. Tüfekçi, “Bugün 180 lira karkas etin üzerine yüzde 50 eklediğiniz zaman bir kilo etin maliyeti 270 liraya ulaşıyor. Bu maliyetler göz önünde alındığında kasapların büyük kar marjı ile çalışmadığı ortada. Artık müşterilerden fiyatları görüp boş dönenler olmaya başladı. Yılbaşından bu yana tüketimde yüzde 30’a yakın bir düşüş var” dedi.

50 LİRA

İKİ AYDA 1 KİLO KARKAS ETE GELEN ZAM

180 LİRA

KARKAS ETİN KİLOSU

2 BİN

İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN KASAP SAYISI