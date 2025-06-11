Kastamonu yeni OSB’de 20 bin istihdam olacak

Araç - İhsangazi Organize Sanayi Bölgesi tanıtım toplantısı Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası “KATSO” toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıya Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Milletvekilleri Halil Uluay, Serap Ekmekci, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Livan, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, ilin en büyük projelerinden biri olarak ön plana çıkan ve hali hazırda 68 yatırımcının ön talepte bulunduğu Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesinde 15-20 bin kişinin istihdam edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Projenin sadece bölge için değil, ülke ekonomisi için de önemli olduğunu söyleyen Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fındıkoğlu,” Kastamonu’nun potansiyelini harekete geçirecek, gençlerimize iş imkânı sunacak, şehrimize yatırım çekecek bu büyük adımı hep birlikte atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm kurumlarımıza, paydaşlarımıza ve özellikle desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz valimize, milletvekillerimize ve yerel yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Kastamonu’nun sanayi alanındaki geleceğini birlikte şekillendiriyoruz. Bu birlik ve kararlılıkla, bölgemizi çok daha ileriye taşıyacağımıza olan inancımız tamdır” dedi.

Toplantıda ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünden Mithat Kaya ve Hakan Yıldız tarafından da Araç-İhsangazi OSB hakkında katılımcılara bilgi verildi.

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