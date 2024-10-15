Katılım payı 69,3 milyar lira gelir yaratacak

CANAN SAKARYA / ANKARA

AK Parti tarafından Meclis Başkanlığına sunulan ve bugün Meclis Plan Bütçe Komisyonunda ele alınacak kanun teklifi ile Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılacak katılım payı tutarı 2025 yılı için 69,3 milyar lira olarak hesaplandı. Limiti 100 bin Türk lirası ve üzerinde olan kredi kartlarından 13,1 milyar lira gelir bekleniyor. Etki analizine göre; 2025 yılında, beyannamelerden maktu tutarda SSDF katılım payı alınması ile 28,8 milyar lira, tapu ve kadastro işlemlerinden maktu tutarda SSDF katılım payı alınması ile 9 milyar lira gelir sağlanacak. Limiti 100 bin Türk lirası ve üzerinde olan kredi kartlarından 13,1 milyar lira, noterlerde yapılan işlemlerden 18,4 milyar lira olmak üzere toplamda 69,3 milyar lira tutarındaki bir rakam 2025 yılında Savunma Sanayi Destekleme Fonuna aktarılacak. Ayrıca 100 cc altındaki motosikletlerden alınacak MTV tahsilatının yüzde 20’si de Fona aktarılacak.

Motosikletten 275 milyon TL

Kanun teklifi ile halen MTV’ye tabi olmayan motor silindir hacmi 100 cm3’ün altında olan motosikletlerle motor gücü 6 kW’ı geçmeyen sadece elektrik motorlu motosikletlerden, kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edilecek olanlar MTV’ye tabi tutulmaya başlanacak. Yapılan etki analizine göre, son bir yıl içinde kayıt ve tescil edilen motor silindir hacmi 100 cm3’ün (motor gücü 6 kW’ın ) altında olan motosiklet sayısı dikkate alındığında, aynı sayıda motosikletin kayıt ve tescilinin yapılacağı varsayımıyla 2025 yılı için yaklaşık 275 milyon lira gelir etkisi olması öngörülüyor.

Saatte ÖTV ile 1,7 milyar lira

Kanun teklifi ile kol saatlerinden özel tüketim vergisi matrahı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 olarak belirleniyor. 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde; 7,5 milyar lira tutarında yaklaşık 2,9 milyon saat ithal edildiğinin belirtildiği etki analizinde 5 bin lira ve üzerindeki tutarlardaki saatlerin yıllık ÖTV gelir etkisinin 1,7 milyar lira (ithalat için) olacağı öngörüldü. Dronlardan yüzde 20 oranında ÖTV alınması durumunda oluşacak yıllık ÖTV geliri etkisi 464 milyon TL (ithalat için) hesaplandı. Ancak etki analizinde, dronlarda askeri amaçlı kullanılanların tespitinin tam olarak yapılamadığından oluşacak gelir etkisinin hesaplanan bu tutardan daha az olacağı hesap edildi.

16 milyar lira vergi ertelemesi

Etki analizinde, enflasyon düzeltmesinin yatırım döneminde ertelenmesine dönük düzenleme ile 16 milyar lira vergi ertelemesi yapılacağı kaydedildi. 2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde 20 bin 6 mükellefin yatırımlar hesabını düzeltme işlemine tabi tutulduğu ve yaklaşık 200 milyar lira enflasyon düzeltmesi karının ortaya çıktığı belirtilen etki analizi raporunda, “Bu mükelleflerin mali tablolarındaki kar/zarar durumları (kurumlar vergisi mükelleflerinin yaklaşık yarısı kar beyan etmektedir) ile efektif kurumlar vergisi oranı (%10) dikkate alınarak yapılan analizde yıllık yaklaşık 16 milyar lira vergi ertelemesi söz konusu olacaktır. Bu miktar yatırımların tamamlandığı sonraki dönemlerde yeniden değerleme oranları uygulanmak suretiyle tahsil edilecektir” denildi.

Tasfiye ve iflas halinde olan şirketlerin enflasyon düzeltmesine ilişkin etki analizinde ise 2024/2 geçici vergi döneminde iflas halinde olan 5 bin 253 mükellef enflasyon düzeltmesi yaparak beyannamelerini verdiği ve 500 milyon lira enflasyon düzeltmesi zararının ortaya çıktığı belirtilerek , tasfiye ve iflas halinde olan toplam mükellef sayısının ise yaklaşık 20 bin olduğu kaydedildi. Bu mükelleflere vergisiz enflasyon düzeltmesi yaptırılmasının yaklaşık 2 milyar lira zarar etkisi olacağı hesaplandı.