Şişecam'dan hisse geri alımı
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (Şişecam), 37,58 TL ile 37,98 TL fiyat aralığından ortalama 37,84 TL'den 1 milyon adet pay geri alımı gerçekleştirdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Şişecam, 26 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan, 30 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile devam edilmesine karar verilen pay geri alım işlemleri kapsamında 14 Ekim 2024 tarihinde pay alımı gerçekleştirdi.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu geri alımın amacının, 'pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması' olarak belirtildi.
Açıklamada, "26 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan, 30 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile devam edilmesine karar verilen pay geri alım işlemleri kapsamında 14 Ekim 2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 14 Ekim 2024 tarihinde 37,58 TL - 37,98 TL fiyat aralığından (ortalama 37,84 TL) 1.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SISE payları 69.778.416 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı yüzde 2,28)" ifadeleri kullanıldı.