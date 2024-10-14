Özgür Demirtaş'tan Mustafa Destici'ye tepki: Vatandaşlığı iptal edilsin

AK Parti, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na yeni kaynak sağlamak için hazırlanan yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklif, 100 bin lira üzerinde kredi kartı limiti bulunanlardan yıllık 750 lira fon payı kesintisi öngörüyor.

Savunma Sanayi Fonu için vergi alınması teklifini savunan ve 750 TL ödememek kredi kartı limitlerini 99 bin TL'ye düşüren vatandaşların kartlarının iptal edilmesini talep eden Destici'ye ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş tepki gösterdi.

"Bunca işsiz varken, kendi çocuğunu meclise sokanların vatandaşlığı iptal edilsin"

Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bunca işsiz varken, kendi çocuğunu meclise sokanların vatandaşlığı iptal edilsin" dedi.

Kızı, TBMM'de çalışıyor

Destici, TBMM'de Meclis Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda 'programcı' kadrosundan işe alındığı ortaya çıkan kızı Özgül Hilal Destici ile ilgili "TBMM’de 5 bin üzerinde personel vardır. Onların tamamı hangi yasa, usul, kanunla işe girmişse benim evladım da aynı usulle işe girmiştir" dedi. Destici ayrıca "Ben kızımı daha yüksek rakamlara başka yerlerde de çalıştırabilirdim. Evladımın Meclis’te çalışmasını istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Destici ne demişti?

"Limitini 99 bin TL'ye düşürenlerin kredi kartlarını lütfen iptal ediniz"

Destici sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Başta devlet bankalarımız olmak üzere tüm milli bankalara çağrımızdır: Ülkemize ve milletimize yönelik tehditlere karşı, kahraman Türk Ordumuzu daha güçlü hale getirmek gayesiyle Savunma Sanayi için oluşturulacak olan ek fona, ayda sadece (yaklaşık bir paket sigara ya da lüks kafelerde bir bardak çay parası olan) 62.5 lira, yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip 'savunma sanayimizin gelişmesine direnç oluşturmaya çalışan', başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılar ile dolarla maaş alan medya mensuplarının ve bunu yapan siyasetçilerin kredi kartlarını lütfen iptal ediniz." dedi.

"Bunların hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni savunduğunu görmedim"

Destici konuyla ilgili eleştiride bulunanlara yönelik "100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan devlete 750 lira savunma sanayiine destek verecek. Ver kardeşim. Vermezsen sonun Suriye gibi olur, vermezsen sonun Irak gibi olur, vermezsen sonun Filistin gibi olur. Mehmetçik canını veriyor, polis kanını veriyor, güvenlik korucusunu ailesini veriyor, sen 750 lira vermişsin çok mu? Onların derdi, biliyorsunuz bunların takımı, savunduğu siyasetçilerden biz ne duyuyoruz? Bunlar milliyetçileri değil DEM’lileri savunuyorlar. Bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistan’ı savunurlar, Batı’yı savunurlar, Ermenistan’ı savunurlar. Bunların hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni savunduğunu görmedim" demişti.