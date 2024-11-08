Kayıtlı işsiz sayısında yıllık yüzde 10 düşüş: En çok çalışan alan sektörler

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İşkur) İşgücü Piyasası ve İstatistik Daire Başkanlığı verilerine göre, Eylül 2024’te İstatistik Bülteni'nde kayıtlı işsiz sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,41 oranında düştüğü görüldü.

Aylık bazda da kayıtlı işsiz sayısı 80 bin kişi azalırken, kayıtlı işsizlerin yüzde 47,8’i erkek, yüzde 52,2’si kadın oldu. 15-24 yaş grubunda yer alan genç işsizlerin oranı ise yüzde 22,3 olarak açıklandı.

İşkur verilerine göre, kayıtlı işsiz sayısı eylül ayında yıllık bazda 266 bin kişi azalarak 2 milyon 292 bin 472 olurken, yıllık düşüş oranı yüzde 10,41 olarak kayıtlara geçti.

Eylülde erkekler daha çok iş buldu

İşkur aracılığıyla eylülde 78 bin 274’ü erkek, 55 bin 796’sı kadın olmak üzere 134 bin 70 kişi işe yerleştirilirken, Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 80 bin 189 iş yerleştirmesine aracılık edildi.

Ocak-Eylül 2024 döneminde İşkur’un işe yerleşmesine aracılık ettiği kişilerin 411 bin 528’i kadın olurken, 394 bin 79’i genç, 30 bin 585 engelli ve 199 bin 776’sı da yükseköğrenim mezunu oldu.

En fazla işe yerleştirme yapılan sektörler

2024 yılı ilk 9 ayında, en fazla işe yerleştirme yapılan sektör sanayide “imalat” alanı olurken, onu “Turizm ve otelcilik elemanı”, “özel güvenlik görevlisi” ve “reyon görevlisi” izledi.

İşkur’a en çok imalat sanayi işveren açık iş sundu

Eylül ayında İşkur’a işverenlerden gelen açık iş sayısı 215 bin 986 olurken, Ocak-Eylül döneminde ise 2 milyon 11 bin 836 açık iş alındı.

Açık işlerin yüzde 99’u özel sektör olurken, sektörler itibarıyla da en fazla açık iş 791 bin 258 ile yine imalat sanayinden alındı.