Evlenecek çiftlere markalardan indirim yağmuru! 7 bini aşkın genç yararlandı

Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında faizsiz kredi desteğinden yararlanan 7 bin 96 genç, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturdu.

Türkiye’nin dört bir yanından başvurular geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile Yılı dolayısıyla söz konusu projenin 81 ilde yaygınlaştırılması müjdesinin ardından, Türkiye'nin dört bir yanından 13 Ocak'tan itibaren evlenecek gençler projeye başvurdu.

Evlilik yolundaki çiftlere 30'un üzerinde firma destek veriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla, proje kapsamında sunulan faizsiz kredi desteğine ek olarak, hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımlarını atan genç çiftlere, evlilik ve düğün hazırlıkları sürecinde yapacakları alışverişlerde çeşitli indirimlerden yararlanabilmeleri için firmalarla işbirliği kararı alındı.

Evlilik hazırlığında olanlar indirimlerden faydalandı

Bu kapsamda, il müdürlükleri aracılığıyla, Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanan evlenecek gençlere destek olmak isteyen firma ve esnaflarla işbirliği çalışmaları yapıldı. Yeni evlenecek çiftler, evlilik hazırlığı sürecinde yapacağı alışverişlerde 30'un üzerinde firmanın sunduğu mevcut indirimlere ek yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda indirimlerden faydalanıyor.

7 bini aşkın çifte e-Devlet’ten özel kod

Söz konusu indirimlerden yararlanmak isteyen 7 bin 96 genç, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturdu. Yeni evlenecek çiftler bu destek sayesinde yuvalarını daha rahat kurabilme imkanına sahip oluyor.

İndirim kodu nasıl alınır?

Çiftler, indirim kodunun nasıl oluşturulacağına ve kampanya hakkında detaylı bilgiye "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar" adresinden ulaşabiliyor.