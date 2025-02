Kayseri Şeker, pancar bedeli ödemeleri takvimi yayınlandı

Takip Et

Kayseri Şeker, 14 bin 851 çiftçi ile yaptığı sözleşme çerçevesinde 10-13 Şubat arasında pancar bedeli ödemelerini tamamlayacak. Kayseri Şeker'den yapılan açıklamada, 2024 kampanya döneminde, şeker üretiminde hammadde olarak kullanılan pancarın üretimini gerçekleştiren çiftçilerin ürettiği pancar bedelinin toplamda 8 milyar 516 milyon 498 bin 5 Türk Lirası olduğu belirtildi. 2024-2025 üretim döneminde çiftçilere ayni ve nakdi avans olarak 4.302.381.385,51 TL ödeme yapıldığı, kalan 4.214.116.619,79 TL tutarın da çiftçilerin hesaplarına yatırılacağı açıklandı.

Üreticilerinin ihtiyaçlarının giderilmesini önceliklendirdiklerini dile getiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Biz Kayseri Şeker olarak çiftçilerimizi, ekimden hasada kadar üretimin her aşamasında yalnız bırakmıyoruz. Her zaman belirtiğimiz gibi, çiftçinin alın teri kurumadan ihtiyaçlarının giderilmesini kendimize bir vazife edindik ve önceliğimiz her zaman çiftçimizin mutluluğu" dedi.

Kayseri Şeker’in açıkladığı ödeme takvimine göre çiftçilere aşağıdaki tarihlerde ödeme yapılacak:

10 Şubat 2025 Boğazlıyan, Çandır, Yenifakılı, Yenipazar Bölgeleri,

11 Şubat 2025 Turhal, Çamlıbel, Niksar, Pazar, Sivas, Şarkışla, Yıldızeli, Tokat, Zile Bölgeleri,

12 Şubat 2025 Artova, Develi. Gemerek, Kayseri, Pınarbaşı Bölgeleri,

13 Şubat 2025 Bünyan, Sarıoğlan, Yeşilhisar Bölgeleri.