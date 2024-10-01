Kepenk indiren şirket sayısı artıyor! Üç yılda 79 bin 485 şirket kapandı

Ekonomik zorluklar nedeniyle kapanan ve konkordato ilan eden firma sayısı da yükseldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 1 Ocak 2021 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde 79 bin 485 şirketin kapandığını, bin 260 şirkete konkordato kapsamında mühlet kararı verildiğini belirtti.

79 bin 485 şirket kapandı

Sözcü'nün haberine göre CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız’ın soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "1 Ocak 2021 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde 446 bin 227 şirket kuruldu, 79 bin 485 şirket de kapandı’’ dedi. Bakan Bolat, “Aynı tarihler arasında Türkiye genelinde hakkında konkordato kapsamında mühlet kararı verilmiş olan toplam 1.260 şirket de vardır’’ dedi ve şu bilgileri de verdi:

“Bu rakam toplam aktif şirket sayısının (1.491.987) yüzde 0.08’ine karşılık gelmektedir. Türkiye genelinde MERSİS’ten iflas başlatma tescili yapılmış olan toplam 1000 şirket bulunmaktadır.”

Konkordato ilanları yakından incelendi

Bununla birlikte Merkez Bankası (TCMB) blog sayfası Merkezin Güncesi’nde yer alan “Konkordato Gelişmelerine Yakından Bir Bakış” başlıklı analizde, konkordato ilanları yakından incelendi. Analizde konkordato taleplerinin parasal sıkılaştırma öncesinde de riskli kategoride sayılabilecek firmalarda olduğu belirtildi. Konkordato firmalarının genel borçluluk seviyesinin diğer firmalara kıyasla daha yüksek, likidite seviyelerinin ise belirgin şekilde daha düşük olduğunun görüldüğü aktarılan analizde, “Bu firmaların ticari borçlarının toplam varlıklara oranı yüzde 36 iken, bu oranın diğer firmalarda yüzde 11 seviyesinde olduğu görülüyor” ifadelerine yer verildi.