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KGM, İstanbul ve Sakarya'daki iki taşınmazını satışa çıkardı

Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) ait İstanbul'un Sultanbeyli ile Sakarya'nın Akyazı ilçelerindeki taşınmazların ihaleyle satışı gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
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KGM, İstanbul ve Sakarya'daki iki taşınmazını satışa çıkardı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGM Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Adil (Gazi) Mahallesi'ndeki 4 bin 36,11 metrekare ile Sakarya'nın Akyazı ilçesi Salihiye Mahallesi'ndeki 5 bin 209,32 metrekarelik taşınmazların satış ihalesi kapalı teklif usulüyle yapılacak.

İstanbul'daki taşınmazın tahmini satış bedeli 161 milyon 444 bin 400 lira, geçici teminat tutarı ise 4 milyon 843 bin 332 lira olarak belirlendi. Sakarya'daki taşınmazın tahmini satış bedeli ise 4 milyon 427 bin 914 lira, geçici teminat tutarı 132 bin 835 lira olarak tespit edildi.

Sakarya'daki taşınmazın ihalesi 9 Ekim saat 10.00'da, İstanbul'daki taşınmazın ihalesi ise aynı gün saat 10.30'da, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'daki adresinde gerçekleştirilecek.

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