Kira denetimiyle artan vergi geliri, sadece 1 naylon faturaya denk geliyor!

Hüseyin GÖKÇE - Ankara günlüğü

Bütçe açığının 2023 yılında 1 trilyon 375 milyar lirayı, 2024 yılı ilk çeyreğinde ise 513 milyar lirayı aşması, kamu gelirlerini artırmak isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Bir yandan artan kamu harcamalarını karşılayabilmek, diğer yandan da yüksek bütçe açığını azaltabilmek için denetime ağırlık veren Bakanlık ilk olarak kira geliri elde edip de bunu beyan etmeyenlere odaklandı. Birçok denetim elemanı kapı kapı dolaşıp insanlara kiracı olup olmadıklarını sordu. Kiracıların beyanlarına göre, öngörülen sınırın üzerinde elde ettiği geliri beyan etmeyen ev sahiplerini çağıran Bakanlık, bunların pişmanlık müessesesinden yararlanıp beyanname vermelerini sağladı.

Hatta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bizzat sosyal medya hesabından açıklama yaparak, pişmanlıktan yararlanıp beyanname verenlere ceza uygulanmayacağını söyledi. Bir kısım ev sahibi denetim sonucu, bir kısım ev sahibi de sonradan ortaya çıkacağı korkusuyla beyanname vererek vergisini ödemeye başladı.

DENETİM SİLAHI DAHA EFEKTİF KULLANILACAK

Gayrimenkul kira gelirlerinin beyan edilmesine yönelik sahada yapılan denetimlerle birlikte bu kalemde ne kadar fazla tahsilat yapıldığı henüz netleşmedi. Bakanlık açıklama yapınca öğreneceğiz. Ancak EKONOMİ’ye bilgi veren kaynaklar, Türkiye’de asıl vergi kayıp kaçağının belli sektörlerde odaklandığını, özellikle naylon fatura yoluyla büyük kaçak yaşandığının altını çizdiler.

Kaynakların verdiği bilgilere göre Maliye elemanlarının aylarca süren denetimleri sonucu elde edilen gelir fazlasının tamamının, sadece bir firmanın naylon fatura yoluyla elde ettiği kazanca denk durumda.

Anlaşılan o ki Hazine ve Maliye Bakanlığı bundan sonraki süreçte artık denetim silahını daha etkin ve efektif kullanma yönünde adım atmaya başladı. Bu kapsamda da harcamaları beyan ettikleri gelirle uyuşmayan sektörlerden işe başlanacağı ifade ediliyor.

Bu amaçla, Vergi Denetim Kurulu bünyesindeki 1000 müfettişinin büyük mükellefleri denetlemek için sahaya inecekleri duyurulmuştu.