Kirazda üretici-market fiyat farkı yüzde 303,8

ANKARA (EKONOMİ)-Haziran’da normalin üzerinde gerçekleşen sıcaklığın tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi olumsuz etkilediğini belirten Şemsi Bayraktar, bunun maliyetleri artırdığını kaydetti.

Aşırı sıcaklıklar sebebiyle Adana’da kavun, karpuz, domates ve biber başta olmak üzere sebzelerin yandığını ifade eden Bayraktar, Manisa’da ise üzüm bağlarında yanmalar olduğunu belirtti.

Sebze ve meyvelerin sıcak kaynaklı zararlarının tarım sigortası kapsamı dışında kaldığına dikkat çeken Bayraktar, gelecek yıl bunların da kapsama alınması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini, bu yılki kayıpların da devlet tarafından telafi edilmesini istedi.

Haziran’da üretici ile market arasında fiyat farkı en yüksek ürünün yüzde 303,8 ile kiraz olduğunu belirten Şemsi Bayraktar, bunu yüzde 291,3 ile havuç yüzde 284 ile kuru incir ve yüzde 260 ile de Antep fıstığının takip ettiğini bildirdi.

Üreticide 24,88 lira olan kirazın markette 100 lira olduğunu söyleyen Bayraktar, 8,5 lira olan havucun markette 33 lira, 115 liralık kuru incirin ise markette 441 lira olduğunu söyledi.

Haziran’da markette 37 üründen 23’ünde fiyat artışı olduğunun altını çizen Bayraktar, 12’sinde azalış, 2 üründe ise fiyat değişiminin olmadığını anlattı.

Fiyatı en çok artan ürün yüzde 65,7 ile limon olurken, bunu yüzde 51,2 ile Antep fıstığı, yüzde 44 ile çilek yüzde 34,3 ile kuru kayısı takip etti.

Üreticide ise 29 ürünün 10’unda fiyat artışı, 8’inde fiyat düşüşü olurken, 11 ürünün fiyatı değişmedi. Fiyatı en çok düşen ürün yüzde 44 ile patates olurken, bunu yüzde 26,8 ile domates, yüzde 26,2 patlıcan takip izledi.

Haziran’da gübre fiyatlarında yüzde 0,8 ile yüzde 3,8 arasında artış olduğunu belirten Şemsi Bayraktar, yıllık artışın ise yüzde 27,5 ile yüzde 33,9 arasında değiştiğini ifade etti.

Bayraktar, diğer girdilerdeki artışı ise şöyle sıraladı: “Haziran ayında Mayıs ayına göre besi yemi yüzde 1,1, süt yemi yüzde 0,9, son bir yılda süt yemi yüzde 37, besi yemi ise yüzde 34,3 oranında arttı. Elektrik fiyatları yıllık olarak yüzde 19,8 oranında artarken tarım ilacı fiyatları yüzde 58,2 oranında arttı. Mazot fiyatları aylık yüzde 5,1 oranında artarken, yıllık bazda yüzde 78,5 oranında artarak geçtiğimiz aylarda olduğu gibi yıllık bazda fiyatı en fazla artan tarımsal girdi oldu.”

Şemsi Bayraktar, Haziran’da kırsal alanda 1120 adet orman yangını yaşandığı bilgisini verirken, bunun da bitkisel üretimle hayvanlara büyük zarar verdiğini aktardı.