Kırmızı et tüketimi alarm veriyor: Kişi başı tüketim 10 kilonun altına indi

Türkiye'de kişi başı et tüketimi, sağlık sorunlarına yol açabilecek seviyeye geriledi. Öyle ki kişi başı yıllık kırmızı et tüketimi 10 kilogramın altına düşerken, bu oran, ABD, İspanya, İngiltere gibi ülkelerde 30 kilogramın üzerinde.

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) verilerine göre de; 2019’da ortalama 12 kilogram olan et tüketimi, 2020'den itibaren 10 kilogramın altına gerilemiş durumda. 4 kişilik bir aile 2019'da 48 kilogram et yerken, bu rakam 2020'den sonra 28 kilograma düştü. Haber Global'de yer alan habere göre, mevcut et tüketimi rakamları, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinde yaşayanların oldukça altında yer alırken, et üreticileri ise artan kuraklık, yem maliyeti gibi kalemlerden dolayı fiyatların yükseldiğini ve vatandaşın alım gücünün düştüğünü söylüyor.

Haftada en az 2 porsiyon

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, kırmızı etin içinde aminoasitler, B12 ve demir bulunduğunu belirtirken, sağlıklı bir kişinin haftada en az 2 porsiyon et tüketmesi gerektiğine dikkat çekti. Yeteri kadar et tüketilmemesi durumunda kas kayıpları yaşanacağını da söyleyen Dr. Kaya, "Porsiyonlar 150 gramın üzerinde olmamalı. Kırmızı et, B12 ve demir ihtiyacı için çok önemli. Ayrıca kırmızı kan hücrelerinin yapımını sağlayan vitamin, kemik iliği için de et yemeliyiz" dedi.

Karbonhidrat yiyoruz

Yeteri kadar et tüketilmediğinde, vatandaşın doymak için karbonhidrata yöneldiğine dikkat çeken Dr. Kaya, "Ekonomik sebeplerden ötürü, makarna, pilav, patates gibi karbonhidrat içerikli besin tüketimi arttı. Ancak bu beslenme tarzı kilo sorunlarına neden oluyor. DSÖ'ye göre, bir kişinin sağlıklı beslenmesi için yüzde 50 karbonhidrat, yüzde 30 protein, yüzde 20 oranında sebze, meyve tüketmesi gerekiyor" diye konuştu.

Sağlıklı gelişim olmaz

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk ise batıda hayvansal gıdaların çok tüketildiğini belirterek, "Hiç et tüketmememiz durumunda sağlıklı bir gelişim söz konusu olamaz. Günlük yediklerimizin yüzde 20'sinin hayvansal gıdalardan karşılamak gerekiyor. Haftada 2 kez el büyüklüğünde et tüketmek yeterlidir. Ancak her gün et yemek doğru değil" ifadelerini kullandı.

Et üretimi geriliyor

ETBİR Başkan Ahmet Yücesan da konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl boyunca et ithalatı yapmak zorunda kalacağı öngörülüyor. 2010 yılında başlayan et krizini Türkiye, canlı hayvan ve et ithalatıyla çözmeye yönelmiş, 2010 sonrasında 6,5 milyon büyükbaş ve 3,2 milyon küçükbaş hayvan ile 337 bin ton et ithal edilerek 10,7 milyar dolar ödeme yapılmıştı. 2023 yılında 1 milyon 830 bin ton civarında olduğu 'tahmin edilen' kırmızı et üretiminin, 2024 yılında 1 milyon 730 bin tona gerilemesi söz konusu."