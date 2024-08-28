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Kış meyveleri manav tezgahlarında yerini almaya başladı

Kışın en çok tüketilen meyveler arasında yer alan, barındırdığı C vitamini ile hastalıklara karşı vücut direncini artıran kış meyvesi mandalina, manav tezgahlarında yerini aldı.

Haber Merkezi
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Kış meyveleri manav tezgahlarında yerini almaya başladı
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Kış aylarında en çok tüketilen mandalina, C vitamini açısından zengin meyve olarak bilinirken, uzmanlar tarafından bağışıklık sistemini güçlendirdiği ifade ediliyor. Ayrıca antioksidanlar, lifler ve potasyum açısından da zengin olan mandalina sindirim sağlığını destekleyerek kan şekerini düzenliyor ve cilt sağlığına katkıda bulunarak stresi azalttığı yine uzamanlar tarafından dile getiriliyor. Kışın çok sık tüketilen mandalina yaz mevsiminin son günlerinde manav ve pazar tezgahlarında yerini alarak şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı.

"Mandalinaları daha çok aşeren müşterilerimiz tercih ediyor"

Mersin, Hatay, Alanya, İzmir'de yetiştirilen mandalinanın tezgaha indiğini belirten Düzce'nin en eski manavlarından Seyfi Oral, "Kış meyveleri tezgahta yerini almaya başladı. Mandalina geldi. Biraz ekşiliği var ama yemesi güzel. Kış mevsiminin artık yaklaştığını gösteren meyveler bunlar. Kış meyveleri yavaş yavaş gelmeye başladı. Mandalina geleli 10 gün oldu. Mandalinalar daha yeni olduğu için şu an daha çok aşeren müşterilerimiz tercih ediyor ama 10 güne kadar tatlanmaya da başlar. Vatandaşlarımızın yiyebileceği zaman geldi. Mandalinanın fiyatı uygun, 50 TL'den başlıyor. Hemen herkesin alabileceği fiyatta. Çokta pahalı değil. Yerli mandalina bu, ilk Mersin tarafında çıkar. Sonbahar da da Hatay, İzmir devam eder. Kış mevsimi boyunca da tezgahta görmeye devam edeceğiz. İyi mandalina İzmir mandalinasıdır. İri kabuklu bol sulu olur. Yerken ağızda farklı tat bırakır. Zamanı geldiğinde oda tezgahta yerini alır” diye konuştu.

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