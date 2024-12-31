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KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu belli oldu

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların borç stoku, 2024'ün 3. çeyreği itibarıyla 787 milyar 698 milyon 150 bin lira oldu.

Haber Merkezi
AA
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KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu belli oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 575 milyar 576 milyon 251 bin lira, dış borçları ise 212 milyar 121 milyon 899 bin lira oldu. Böylece toplam borç stoku 787 milyar 698 milyon 150 bin lira olarak gerçekleşti.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 232 milyar 685 milyon 890 bin lirayla resmi dairelerin borçları oluştururken, bunu 170 milyar 822 milyon 616 bin lirayla ticari bankaların, 87 milyar 143 milyon 115 bin lirayla gerçek/tüzel kişilerin borçları izledi.

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