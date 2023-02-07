KİT’lere 7 aydır döviz satılmıyor

Merkez Bankası kamu iktisadi teşebbüslerine ocak ayında döviz satışı yapılmadığını açıkladı. TCMB verilerine göre son 7 aydır başta BOTAŞ olmak üzere KİT’lere döviz satışı yapılmıyor.



TCMB en son Haziran 2022'de KİT'lere 105 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirmişti. Ekim 2021'den Haziran 2022'ye kadar ise 23.8 milyar dolarlık döviz satışı yapmıştı.