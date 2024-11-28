KKM hesaplarında sınırlı düşüş

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteni yayınlandı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 22 kasım haftasında 70 milyar 790 milyon lira artarak 15 trilyon 160 milyar 652 milyon liradan, 15 trilyon 231 milyar 443 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 50 milyar 974 milyon lira azalarak 18 trilyon 275 milyar 29 milyon liraya indi.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 919 milyar lira

Tüketici kredilerinin tutarı, 22 Kasım itibarıyla 25 milyar 850 milyon lira artarak 1 trilyon 919 milyar 375 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 492 milyar 5 milyon lirası konut, 74 milyar 226 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 353 milyar 143 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 19 milyar 288 milyon lira artarak 2 trilyon 28 milyar 695 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,7 artışla 1 trilyon 688 milyar 143 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 590 milyar 914 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 97 milyar 229 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Kasım itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 246 milyon lira artışla 281 milyar 533 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 208 milyar 666 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 1 milyar 199 milyon lira yükselerek 3 trilyon 300 milyar 444 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 2,1 ve 26 milyar 246 milyon liralık azalışla 1 trilyon 223 milyar 999 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 6,7'si oldu.