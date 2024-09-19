KKM ve katılma hesaplarında gerileme yavaşlasa da sürüyor: Son 4 ayın en düşük çıkışı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 574,8 milyar TL'den 1 trilyon 564,3 milyar TL'ye geriledi.

KKM'de çıkış yavaşlamaya devam etti. Ağustos ayının ortasından bu yana KKM'den çıkış yavaşlarken, 13 Eylül haftasında 10,44 milyar lira oldu. 3 Mayıs haftasından bu yana en düşük çıkış gerçekleşti.

Aynı haftada krediler 14 trilyon 623,1 milyar TL'den 14 trilyon 687,7 milyar TL'ye, mevduat 17 trilyon 304 milyar TL'den 17 trilyon 613,4 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 800,5 milyar TL'den 1 trilyon 817,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 587,6 milyar TL'den 1 trilyon 624 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 257,2 milyar TL'den 259,3 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 13 Eylül ile biten haftayı kapsıyor.