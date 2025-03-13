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KKM’de düşüş sürüyor!

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor.

Haber Merkezi
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KKM’de düşüş sürüyor!
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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 846,6 milyar TL'den 825,4 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 16 trilyon 857,6 milyar TL'den 17 trilyon 60,7 milyar TL'ye, mevduat 19 trilyon 803,7 milyar TL'den 19 trilyon 997,3 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 117,2 milyar TL'den 2 trilyon 122,5 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 926,2 milyar TL'den 1 trilyon 895 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar ise 333,7 milyar TL'den 339,1 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 6 Mart ile biten haftayı kapsıyor.

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