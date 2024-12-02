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  3. KMSMMM0 başkanı Kalın, “Deprem bölgesi hâlâ enkaz altında, Mücbir Sebep Halinin uzatılması şart”
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KMSMMM0 başkanı Kalın, “Deprem bölgesi hâlâ enkaz altında, Mücbir Sebep Halinin uzatılması şart”

Kalın, bireysel başvuruların sürdürülebilir bir çözüm olmadığını ve bu yöntemin bölgede kaos ve karmaşa yaratacağını belirtti.

Haber Merkezi
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KMSMMM0 başkanı Kalın, “Deprem bölgesi hâlâ enkaz altında, Mücbir Sebep Halinin uzatılması şart”
Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KMSMMMO) Başkanı Abdullah Kalın
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Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KMSMMMO) Başkanı Abdullah Kalın, deprem bölgesinde mücbir sebep halinin uzatılmamasına yönelik sert bir açıklama yaparak, bu kararın bölgede yaşayanlar için büyük bir mağduriyet oluşturduğunu ifade etti.

Başkan Kalın, yaptığı açıklamada, depremden en çok etkilenen şehirlerde hâlâ hayatın normale dönmediğine dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi, “Bizler hâlâ enkaz altındayız. Deprem bölgesi ve ilimizde mücbir sebep halinin uzatılmamasını, meslek mensuplarımız, serbest meslek erbapları, esnaf ve sanatkârlarımız, sanayi ve iş dünyamız asla kabullenemeyecektir.”

Kalın, bireysel başvuruların sürdürülebilir bir çözüm olmadığını ve bu yöntemin bölgede kaos ve karmaşa yaratacağını belirtti.

Bizler hala enkaz altındayız ifadelerini kullanan Başkan Kalın, “Deprem bölgesi ve İlimizde Mücbir sebep halinin uzatılmamasını, meslek mensuplarımız, serbest meslek erbabları, esnaf sanatkarlarımız, sanayi ve iş dünyamız asla kabullenemeyecektir.

Deprem bölgemizde bireysel başvuru sürdürebilir olmadığı gibi, kaos ve karmaşadan öteye asla geçemeyecektir.

On binlerce insanımız konteynerlerde yaşam ve hayat mücadelesi verirken, mücbir sebep halinin uzatılmasını talep etmekten bizler zul duyarken, bunca feryat ve figana rağmen, maalesef ki bu durum artık zulme dönüşmüştür.

Bölgemizde Mücbir sebep hali, hayat normale dönünceye kadar, makul süre uzatılmalıdır.” Dedi.

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