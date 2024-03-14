Kombide atık su sorununa çevreci çözüm

İklimlendirme sektörü her yıl üzerine yeni teknolojiler katarak gelişmesini sürdürüyor. Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesi artıran, enerji tüketimini azaltarak çevreye daha az etki yapan, daha akıllı ürünlerin tasarlandığı sektörde, tüketicilerin kullanımına yüksek verimlilikte yoğuşmalı ürünler sunuluyor. Isınma ve sıcak su ihtiyacımızı karşılayan yoğuşmalı kombiler, aylık tüketimde yüzde 25-35 aralığında bir tasarruf ve faturalarda 3’te 1 oranında düşüş sağlıyor. AB ülkelerinde aşamalı olarak uygulanmaya konulan Energy Related Products (ERP) Yönetmeliği’nin 21 Nisan 2018 ‘den itibaren Türkiye’de de yürürlüğe girmesiyle birlikte zorunlu hale gelen yoğuşmalı kombiler, hermatik kombilerden farklı bir çalışma prensibine sahip.

Şöyle ki; yoğuşmalı kombiler, doğal gazın yanması sonucunda ortaya çıkan ve bacadan dışarı atılacak baca gazındaki su buharını özel ısı eşanjörü sayesinde geri kazanarak toplam verimi artırıyor. Ancak bu çalışma sistematiği gereğince yoğuşmalı kombilerde ortaya atık su çıkıyor. Binaların birçoğunda kombi tesisatında gider hattının olmaması, yoğuşmalı kombi kurulumunda tüketicilerin problem yaşamasına neden oluyor. Baca atık gazı ile su buharının karışımının oluşan asidik sıvının, canlılara zarar verebilecek yapıda olması da büyük sorun teşkil ediyor. Bu nedenle atık suyun kapalı bir gidere verilmesi, bir başka deyişle yoğuşmalı kombi montajı işleminde ilave olarak mutlaka yoğuşma gider hattı yapılması gerekiyor.

PH Değeri İçme Suyu Seviyesine Çıkıyor

Enerji dönüşümünün öncüleri arasında yer alan Baymak, bu kapsamda yoğuşmalı kombilerin atık su problemine çözüm sağlamak üzere İzmir’de pilot proje hayata geçirdi. Eski yapılaşma gibi sebeplerle kapalı gidere bağlantı sorunu yaşanan kombiler için ‘Nötralizasyon Kabı’nı İzmirli tüketicilere ücretsiz olarak sağladıklarını belirten Pınar Canlı, “Sürdürülebilir bir geleceğe destek sağlayan projemiz ile sadece hava kalitesini değil, su kalitesini de korumayı amaçlıyoruz. Bu projeyi bir kurumsal sosyal sorumluluk olarak görüyoruz” diyor.

Nötralizasyon kabının pH değeri 3.5 olan yoğuşma sıvısının pH değerini içtiğimiz suyun değeri olan 7-8 seviyelerine çıkardığını belirten Canlı, “Bu sayesinde yoğuşmalı kombilerden ortaya çıkan ve doğaya karışan asidik suyun çevreye ve canlılara zarar vermesi engelleniyor” diye ekledi.