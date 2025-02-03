Konkordatolar rekorla başladı

MERVE YİĞİTCAN

Finansman sorunlarının fitilini ateşlediği, piyasadaki durgunluğun ise körüklediği konkordatolar yeni yılda da artarak devam ediyor. Konkordatotakip.com’un Basın İlan Kurumu’ndan derlediği bilgilere göre, yılın ilk ayında mahkemelerce konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 231 oldu. Böylece Aralık 2024’te 219 adet geçici mühlet kararı ile kırılan aylık bazda konkordato başvurusu rekoru, Ocak 2025’te geçilmiş oldu. Yanı sıra geçen ay, kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı da 165 adet olurken, konkordatonun reddi kararı verilen dosya sayısı 77 olarak kayıtlara geçti. Geçen ay 21 dosya için iflas kararı verilirken, konkordato tasdik kararı verilen dosya sayısı ise 10 adet oldu. Hatırlanacağı üzere, konkordatolar geçen yıl adeta fırtına gibi esmiş ve 1724 adet konkordato geçici mühlet kararı ile bu alanda yıllık rekor kırılmıştı.

Geçen ayın en riskli sektörlerine bakıldığında, 2024’te en fazla konkordato başvurusu yapılan tekstil sektörünün yine ilk sırada yer aldığı görüldü. Tekstil sektöründe Ocak 2025’te 16 adet dosya için geçici mühlet kararı verilirken, plastik sektörü 15 adet konkordato geçici mühlet kararı ile ikinci sırada yer alarak dikkat çekti. Mobilya sektörü 8 adet konkordato başvurusu ile üçüncü sırada yer alırken, dördüncü sıraya 7 adet konkordato geçici mühlet kararı ile sebze meyve toptancıları oturdu.

Domino etkisi riski artıyor

Konkordatolardaki artış seyri piyasa aktörlerini tedirgin ederken, mali yapısı bozulan firmaların konkordato başvuruları kadar, konkordato müessesesinin suiistimal edildiğine yönelik endişeler de artıyor. Reel sektör temsilcileri, konkordato geçici mühlet kararı ile koruma kalkanı altına giren firmaların alacaklılarını da zor duruma soktuğuna dikkat çekerken, konkordato ilan eden şirketlerin piyasaya olan borçlarına ilişkin bir düzenleme gerektiğine, aksi halde konkordato başvurularının domino etkisi yaratma ihtimalinin arttığı uyarısında bulunuyor.

Ya konkordato ya halka arz…

Konkordatolarla en kritik tartışmalar ise borsaya yönelik olanlar. Geçen yılın ağustos ayında borsada işlem gören Mega Polietilen, alacaklıları tarafından başlatılan haciz işlemleri sebebiyle üretiminin aksamaması için konkordato başvurusunda bulunmuştu. Son olarak da ünlü gıda firması Pakun, Ekim 2024’te SPK’ya halka arz başvurusunda bulunmuş, ancak bu yılın ocak ayında mahkemeye başvurarak konkordato geçici mühlet kararı almıştı. Bu durum yatırımcılar nezdinde halka arzların güvenilirliğinin sorgulanmasına neden olurken, konkordato müessesine ilişkin suiistimal iddialarını da güçlendiriyor. Aslında bu konudaki tartışmalara da ilk kez EKONOMİ gazetesi dikkat çekmiş, Ekim 2023’te yaptığımız bir haberde görüşlerine yer verilen Konkordato Komiseri Dr. Türkay Özdemir, “Şirketler konkordato ile beraber halka arzı da bir alternatif olarak değerlendiriyorlar. Battı batacak diye konuşulan şirketlerden bazılarının halka arz ile kendini kurtarabildiğini duyuyoruz” diye konuşmuştu. Ancak şu anki durumda halka arza gelen şirketlerin borçluluk düzeyinin yüksek olması, Türk Ticaret Kanunu uyarınca borca batıklık hali dışında, tek başına halka açılmaya engel bir kriter değil. Mevzuat açısından da borçlu şirketlerin halka açılmasını engelleyen bir hüküm bulunmuyor.

Köklü firmaların konkordatoları dikkat çekiyor

Geçen ayın en dikkat çekici konkordatosu Pakun’un başvurusu olurken, 45 yıldan bu yana tekstil sektöründe faaliyetlerini sürdüren Asya Örme de mali yapısındaki bozulma nedeniyle geçen ay konkordato ilan etti. Yine geçen ay konkordato ilan eden şirketlerden biri de Nova Plaza Hotels’in sahibi Hotelistan Turizm Otelcilik Bilgi İşlem Ve Ticaret Limited Şirketi oldu. Artan operasyonel maliyetler nedeniyle geçen ekim ayında küçülmeye giden ve 7 otelinden 3’ünü kapatan Nova Plaza Hotels’in başvurusunu değerlendiren mahkeme 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Kuruyemiş sektöründen uzun yıllardır faaliyetlerde bulunan Aydın merkezli Onel Tarım da, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçen ay konkordato talebinde bulunarak, 3 aylık geçici mühlet kararı aldı. Öte yandan Şubat ayının ilk gününde ise KFC ve Pizza Hut markalarının da temsilciliğini yapan İş Holding’in tüm şirketleriyle konkordato başvurusu yapması gündeme damgasını vurdu. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından İş Holding AŞ, İş Gıda Sanayi AŞ, İşhway Gıda Dağıtım AŞ’ye 3 aylık geçici mühlet kararı verilirken, grup şirketlerinden Peyman Kuruyemiş’in başvurusu şirket merkezi Eskişehir’de olduğu için reddedildi.