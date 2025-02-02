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THY yeni rotayı açıkladı: Biletler 90 dolardan satışa sunuldu

Türk Hava Yolları (THY), 27 Mart'tan itibaren İstanbul Havalimanı ile Kuzey Makedonya'nın Ohri şehri arasındaki seferlere başlayacak.

Haber Merkezi
AA
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THY yeni rotayı açıkladı: Biletler 90 dolardan satışa sunuldu
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Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'ndan Ohri Aziz Pavlus Havalimanı'na haftada 4 gün karşılıklı seferler düzenlenecek.

27 Mart'ta başlayacak seferlerde tek yön biletler 90 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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