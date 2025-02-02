THY yeni rotayı açıkladı: Biletler 90 dolardan satışa sunuldu
Türk Hava Yolları (THY), 27 Mart'tan itibaren İstanbul Havalimanı ile Kuzey Makedonya'nın Ohri şehri arasındaki seferlere başlayacak.
Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'ndan Ohri Aziz Pavlus Havalimanı'na haftada 4 gün karşılıklı seferler düzenlenecek.
27 Mart'ta başlayacak seferlerde tek yön biletler 90 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Balkanların gözdesi Ohri’ye uçmaya hazır mısınız?— Türk Hava Yolları (@TK_TR) February 1, 2025
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ohri, tarihi dokusu ve huzur veren manzaraları ile unutulmaz bir seyahat deneyimi sunuyor. 🏞️✨#TürkHavaYolları