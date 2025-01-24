EUROCONTROL 2024: İstanbul Havalimanı 1’inci, THY 3’üncü sırada

Avrupa hava sahasını kontrol eden EUROCONTROL, 2024 verilerini açıkladı. 10,7 milyon uçuşun yapıldığı sektörde, İstanbul Havalimanı geçen yılı günlük en fazla uçuş ile birinci sırada tamamladı. Türk Hava Yolları ise günlük uçuş rakamlarında 1453 sefer ile üçüncü sırada.

İşte rakamlar

Geçen yıl en çok uçuş 14 Haziran tarihinde 35 bin 710 seferle gerçekleşti. Her uçuş başına ortalama rötar 2,8 dakika oldu. Bu rakam 2023’e göre yüzde 18 arttı. Ülke sıralamasında Türkiye günlük 3140 iniş ve kalkış ile 6’ıncı sırada yer aldı. İlk sıradaki İngiltere’deki günlük uçuş 5488, 2’nci İspana 4984, 3’üncü Almanya 4711, 4’üncü Fransa 4086 ve 5’inci İtalya’da 3789 sefer gerçekleşti.

En çok uçuş yapan havayolları

1’inci olan Ryanair 3044, 2’nci Easyjet 1553, 3’üncü sırada yer alan Türk Hava Yolları ise 1453 uçuş yaptı. THY Lufthansa’yı (1144), Air France’ı (999) ve KLM’yi (860) sefer ile geride bıraktı.

SunExpress birinci

Uçak operasyon trafik varyasyonunda SunExpress Havayolları, yüzde 17’lik artış ile birinci oldu. Pegasus lisede yüzde 10 artış ile 7’nciliği aldı.

En çok uçuş yapılan havayolları

Günlük sefer açısından sıralandığında İstanbul Havalimanı, birinci oldu. Yüzde 2’lik artış yakalayan İstanbul Havalimanı’nda günlük sefer sayısı 1401 olarak gerçekleşti.