Konutta “depreme dayanıklı” raporuyla satış başlayacak

LEYLA İLHAN / İSTANBUL

Çevresindeki 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki deprem gayrimenkul piyasasında yeni etkiler yaratmaya başladı Ev satın alma iştahını düşüren depremin, göç nedeniyle çevre illerde kira fiyatlarında yükselişe yol açtığı belirtiliyor.

Depremde eski yapılar kadar son zamanlarda yapılmış yeni yapıların da yıkılması, bu konutların satışında değişikliğe neden olacağı aktarılıyor. Sektör uzmanlarına göre, müteahhitlerin artık bağımsız denetim kuruluşlarından alınan depreme dayanıklılık raporuyla satış yoluna gideceği dile getiriliyor.

Yine bundan sonraki süreçte, yapı denetim gibi sağlamlık denetimi kuruluşlara sigorta şartı getirilerek, olası hatalı işlerde ceza ödeme yükümlülüğünün sağlanması gerektiği önerildi.

Yatırımcı alımlarında yavaşlama bekleniyor

Sektörde halihazırda ev alma ve satma ile ilgili bir durma olduğunu aktaran TURYAP Genel Müdürü Kemal Karadağ, “Zaten 6 Şubat’tan sonra pek ilan girişi de olmadı. İnsanlarda eve karşı bir soğuma oldu” diye konuştu.

Bu nedenle önümüzdeki günlerde yatırımcı anlamında bir yavaşlama olacağını aktaran Karadağ şöyle konuştu: “Sadece ihtiyaç sahiplerinin ev alma ihtiyacı devam eder. Yatırım mantığıyla ev alamın ise kısa vadede fazla olacağını düşünmüyorum.”

İstanbulluya 99 depremini hatırlattı

İstanbul’un bu depremle 1999 yılında yaşadığı depremi yeniden hatırlamaya başladığını aktaran Karadağ, “İnsanlar nasıl olsa yakın zamanda olmaz duygusuyla biraz rahatlamıştı. Ancak şimdi durum değişti. Şimdi İstanbul’da olursa daha fazla yıkım olacağı düşünülüyor ve ekonomik anlamda ülkeyi zorlayacak bir durum olacak” dedi.

Riskli bölgelerde satışlar azalacak

Muhtemelen yine fay hattına yakın Avcılar, Küçükçekmece gibi bölgelerde satışların azalacağını aktaran Karadağ, buna karşın kayalık bölge olan Levent, Sarıyer, Zekeriyaköy gibi yerlerde ise bir talep artışı beklediklerini kaydetti. Bu durumun da zaten pahalı olan bölgede fiyatları daha da yukarı çekeceğini söyledi.

Depreme dayanıklılık raporu çok önemli olacak

İnsanların artık evin şeklinden şemailinden çok binaya ilişkin deprem raporu istemeye başlayacaklarını da ifade eden Karadağ, bunun önceliklerin en başına geçmeye başlayacağını söyledi.

Hatta birçok firmanın depreme dayanıklılık raporu sunarak ev satma yoluna gitmesini beklediklerini aktaran Karadağ, “Biz depremle dayanıklılık raporunu x firmadan aldık şeklinde artık satışa birtane daha argüman ekleyecekler” diye konuştu.

Diğer taraftan sektörde bina alanın da TÜVTÜRK Araç Muayene istasyonları gibi firmaların geliştiğini söyleyen Karadağ, “Bu tarz firmalar artık birçok kalemde evlerin sağlamlığını kalem kalem raporluyorlar. Müteahhitler de bu firmalarla işbirliği yaparak inşa ettikleri binanın kontrolünü yaptırma ihtiyacı hissedecekler. Böylece alıcının gönlünü rahatlatarak satışları kolay yapmaya çalışacaklar” diye konuştu.

Diğer yandan yapı denetim firmalara yetkinin yanında artık sorumluluk verilmesi gerektiğini dile getiren Karadağ, “Bu nedenle artık denetimi yapan firmaya sigorta yükümlülüğü verilecek. Bina sağlam raporu vereceksen ve burada bir şey olursa maddi olarak sorumlu tutulacak ve raporu gerçek anlamda sağlamsa verecek” diye konuştu.

Yapı yönetmeliği değişebilir

Satılıkta gayrimenkul piyasasının durmuş olduğunu belirten İstanbul Emlak Komisyoncuları Derneği Başkanı Nizamettin Aşa, “Sadece deprem bölgesinden gelen kiralık talepleri var” dedi.

Aşa, artık sadece evin yeni olmasının da insanları tatmin etmeyeceğini, depreme dayanıklılık alanın daha fazla detaylı teknik bilgi isteme yoluna gitmesini de beklediklerini söyledi. Ayrıca imar planlarında ve yapı yönetmeliğinde artık değişme beklediklerini ifade eden Aşa, zooloji ve deprem bilimcilerin de yer alacağı yeni düzenlemeye gidilmesi gerektiğini söyledi.

Az katlı konut ve arsa arayışı başladı

İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (İSTEB) Başkanı Ulvi Özcan, Kahramanmaraş depremi sonrası beklenen İstanbul Depremi endişesiyle İstanbul’da ev arayışının genellikle kentin kuzeyindeki müstakil yada az katlı binalara kaydığını söyledi.

Özellikle deprem bölgesinden bu yönde talepler gelmeye başladığını söyleyen Özcan, “Ayrıca imkan sahibi yurttaşlarımız kendi gözetiminde villa yapmak için arsa satın almaya başladıkları da dikkati çekiyor. Piyasadaki genel talep kiralıklara olsa da, kiralık sayısının azlığı nedeniyle bu taleplerin satılığa da döndüğünü gözlemliyoruz” diye konuştu.

İç Anadolu illerine göç artacak

Bu depremde insanların beklenen deprem nedeniyle İstanbul ve İzmir gibi şehirlere gitmeyeceğini de kaydeden Kemal Karadağ, bu nedenle göçün Antalya, Ankara, Konya, Kahraman gibi daha çok İç Anadolu illeri ile Giresun, Kastamonu gibi Karadeniz bölgesine doğru yoğunlaşmasını beklediklerini söyledi. Sektörde gelen bilgiler göre ise artan göç bu bölgelerde yüksek kira artışlarına yol açmaya başladı.