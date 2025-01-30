Konya'da ulaşıma ikinci zam! Vatandaş şaşkın

Türkiye'deki derinleşen ekonomik krizle birlikte, Konya'da minibüsle ulaşım ve okul servis ücretlerine yeni zamlar yapıldı.

2 yılda yüzde 235 oranında arttı

Konya'da son 7 ayda minibüsle ulaşım ücretlerine yüzde 81 oranında zam yapıldı. Geçtiğimiz Ağustos ayında 11 TL'den 15 TL'ye yükselen indi-bindi ücretleri, mesafeye bağlı olarak 18-20 TL arasında değişiyordu. Yeni zamla birlikte, minibüs indi-bindi ücreti 20 TL'ye, mesafeye bağlı ücretler ise 23-25-27 TL arasında oldu. 2023 yılı Haziran ayında 6 TL olan indi-bindi ücreti, son zamla birlikte yaklaşık 2 yılda yüzde 235 oranında arttı.

Okul servis ücreti de arttı

Kentte okul servis ücretlerine de üst üste zam gelmeye devam ediyor. Kentte son 2 yılda okul servis ücretlerine yüzde 275 zam geldi. 1 Ocak 2023 tarihinde en kısa mesafe (0-3 km’ye kadar) 4 bin 660 lirayken, son gelen zamlarla birlikte en kısa mesafe ücreti 17 bin 500 liraya yükseldi. Kentte okul servis ücretlerine en son 4 ay önce zam yapılmıştı. Yeni gelen zammın ardından

Şehirde okul servis ücretlerinin güncel fiyatı şekilde:

0 - 3 km’ye kadar 17 bin 500 TL,

0 - 6 km’ye kadar 20 bin TL,

0 - 12 km’ye kadar 22 bin TL,

0 - 20 km’ye kadar 23 bin 500 TL

Ücretler 9 taksit, peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanacak. Yeni tarifeler 03 Şubat 2025 tarihi itibariyle başlayacak.