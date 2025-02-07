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Körfez ülkelerine 5 yılda 126,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye'nin Körfez ülkelerine ihracatı 2020-2024 döneminde 126,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Körfez ülkelerine 5 yılda 126,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı
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Türkiye ile "Körfez ülkeleri" olarak tabir edilen Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Umman arasında son dönemde gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretler ve ekonomiye dair anlaşmalar, diplomatik ve ticari ilişkilerin gelişimine katkı sağladı. Bu gelişmeler, taraflar arasındaki dış ticaret rakamlarına da yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin anılan ülkelere 2020-2024 dönemindeki toplam ihracatı 126 milyar 696 milyon 510 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatta Irak zirvede

Ülke bazında değerlendirildiğinde söz konusu 5 yılda en fazla ihracat yapılan ülke 59,8 milyar dolarla Irak oldu. Bu dönemde BAE'ye yapılan ihracat da 3 katına çıkarak, 2,8 milyar dolardan 8,3 milyar dolara yükseldi. İran ve Suudi Arabistan da ihracatta öne çıkan diğer ülkeler oldu.

Bu dönemde Körfez ülkelerinden ithalat dalgalı bir seyir izledi. Geçen yıl itibarıyla son 5 yılda bu ülkelerden alınan mallar için 83,4 milyar dolar ödendi.

Dış ticaret fazlası 9,6 katına çıktı

Körfez ülkeleriyle dış ticaret dengesi de bu dönemde Türkiye lehine seyretti. Türkiye, 2020'de 1,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken bu rakam 9,6 katına çıkarak 14 milyar dolara kadar yükseldi. Bu gelişmede BAE'ye ihracatta yaşanan hızlı yükseliş etkili oldu.

 

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