Kredi kartı ve tüketici kredisinde adım adım yapılandırma: Milat 26 Eylül

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre kredi kartı ve tüketici kredisi yapılandırmalarında detaylar belli oldu. Bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını 30 gün boyunca ödeyemeyenler yapılandırma için başvurabilecek. Düzenleme, kararın yayımlanmasından itibaren geriye dönük süre için geçerli olacak. Karardan sonra oluşan kredi kartı borçları için yapılandırma olmayacak. Yapılandırma talebe bağlı olacak, kararı bankalar verecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 26 Eylül 2024 tarihli kararıyla dönem borcunun ödenmesi gereken asgari tutarı ödenmemiş olan bireysel kredi kartlarının mevcut borç bakiyeleri, kart sahiplerinin talep etmesi şartıyla 60 aya kadar vadelere bölünerek yapılandırılacak. Yapılandırılan tutar için her aya düşen taksit tutarı, o ayın harcamalarından doğan asgari ödeme tutarına eklenecek.

Tavan faiz 3.11 olacak

Yapılandırmadan yararlanan kart sahibi, borcunun bir kısmıyla birlikte eskiden kalan borcunu birlikte öderse öncelikli olarak yapılandırmanın taksiti tahsil edilecek. Kredi kartı yapılandırmalarında uygulanacak azami faiz oranı yüzde 3.11 ile sınırlandırılırken, ihtiyaç kredilerinde faizi banka belirleyecek.

Borcun yüzde 50'si ödenene kadar limit artmayacak

Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50’si ödeninceye kadar kredi kartlarının limiti artırılmayacak. Sadece borçlu olan kart için değil, hamiline olan hiçbir kartta limit artışı yapılmayacak. Yapılandırılan borç tutarı, müşterinin kredi kartı limitini aşsa da, bu durum limit aşımı sayılmayacak.

Milat 26 Eylül

Kredi kartı borcunu ödeyemeyenler için yapılandırma imkanında 30 gün gecikme şartı aranacak. Bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını 30 gün boyunca ödeyemeyenler yapılandırmaya başvurabilecek. Düzenleme, BDDK kararının yayımlanmasından itibaren geriye dönük süre için geçerli olacak. Karardan sonra oluşan kredi kartı borçları için yapılandırma olmayacak. Yani kredi kartı borçları için yapılandırma kararının alındığı 26 Eylül tarihi “milat” olacak.

Yeri kredi verilmeyecek

Benzer bir süreç, tüketici kredileri için de işleyecek. 26 Eylül 2024 tarihinden önce kullandırılan ve aynı tarih itibarıyla anapara veya faiz ödemelerinin tahsili otuz günden fazla geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri yapılandırmaya girebilecek. Borçlu tarafından bir yıl içerisinde talep edilmesi durumunda 60 aya kadar taksitle yapılandırma uygulanacak. Bu süre içinde ilave kredi kullandırılmayacak.

Kararı banka verecek

Karar uyarınca kredi kartı ve tüketici kredisi yapılandırmasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, müşterisi oldukları kamu ya da özel bankalara başvuracak. BDDK’nın yasal altyapı sağladığı yapılandırma uygulamasında yetkili bankalar olacak. Bankalar gerekli görürlerse yapılandırmadan faydalanacak müşteriden gelir durumu gibi belgeleri talep edebilecek. Yapılacak incelemenin ardından banka, yapılandırmadan yararlanabilecek müşterisine bilgi verecek ve süreç başlayacak. Düzenleme bankaların da alacaklarının tahsilini kolaylaştıracağı için, yapılandırmanın geniş ölçüde uygulanması öngörülüyor.

34 milyar liralık alacak takipte

Kredi kartlarındaki yapılandırmadan, borçları takibe dönüşen ve toplam kart kullanıcıları içinde yüzde 2.61’lik kesimin yararlanması öngörülüyor. BDDK verilerine göre 13 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bankacılık sektörünün takibe düşmüş bireysel kredi kartı alacakları miktarı yaklaşık 43 milyar 447 milyon lira. Takibe düşmüş bireysel tüketici kredilerinin toplamı ise 46 milyar 390 milyon lira. Vadesinde tahsil edilmediği için takibe düşen tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarının toplam borcu ise 89 milyar 838 milyon lira.

Limit ayarı

BDDK’nın bir diğer kararıyla da kredi kartlarında dönem borcunun yüzde 20’si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20’si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.