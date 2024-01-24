Kredi kartlarına limit kontrolü gelir mi?

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, bankacılık sektörü ve ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Çakar dün gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, bu adımların, taksit sayısı azaltma, limit kontrolü ya da faiz gibi araçları içerebileceğini ifade etti.

Faiz oranı önlemi beklenmiyor

Geçen yıl kredilerin 11,6 trilyon lira olarak şekillendiğini, 12 aylık değişime bakıldığında kredilerdeki büyümenin 2023 sonunda yüzde 54 olduğunu belirten Çakar, "Kredilerde 2023 Haziranda büyüme oranı yüzde 59'du. Yılın ikinci yarısında kredilerde bir yavaşlama, söz konusu. Bu özellikle TL kredilerde net olarak görülüyor" dedi. Ayrışan tek kalemin kredi kartı olduğuna işaret eden Çakar, "Kredi kartları yoluyla yapılan harcamalardaki artış göze çarpmaktadır. Kredi kartlarındaki enflasyon etkisini de yönetmek adına burada bir düzenleme olabileceği kanaatindeyim. Bunun birkaç tane yöntemi var; faiz oranı, taksit sınırlaması ya da kişinin harcayabileceği tutar konusu... Bu konuda bir aksiyon alınacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

Alınacak önlemlerin limit kontrolü ya da taksit sınırı gibi adımlar olabileceğini kaydeden Çakar, "Faiz oranını açıkçası çok beklemiyorum. TCMB, KMH ve kredi kartı faiz oranını kendisi bir formülasyona göre belirliyor. Ancak diğer parametreler kapsamında bir düzenleme bekliyorum" diye konuştu.

Bu yıl kredi büyümesi yüzde 40 bekleniyor

Bu sene bankacılık sektöründe toplam kredi büyümesinin yüzde 40 civarında olmasını beklediklerini ifade eden Çakar, parasal sıkılaşmaya bağlı olarak takipteki kredilerde ise bir miktar artış öngördüklerini ancak bunun yönetilebilir seviyelerde olacağını söyledi.

Bankacılık sektöründe 2024'te özsermaye karlığının %30 civarında olmasını beklediklerini söyleyen Çakar, sektörde karlılığın ise kısmen azalacağını belirtti. Bu sene enflasyona endeksli kağıtlar nedeniyle karlılıkta özellikle ilk yarı itibarıyla bir azalma beklediklerini belirten Çakar, "Faiz giderleri artarken kredi gelirleri eş oranlı artmıyor. Bu karlılıklar üzerinde bir baskı yaratacak ilk yarı. Nominal olarak belki geçen seneki karları yakalayabiliriz ama karlılıklarda kısmen azalma olacak" diye konuştu.

Bankaların sermaye yeterlilik rasyolarının %18 civarında olduğunu belirten Çakar ayrıca, enflasyon muhasebesi uygulandığında sermaye yeterlilik rasyolarına 100 baz puanlık olumlu katkısı olacağını da sözlerine ekledi.