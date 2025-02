Kredilerde normalleşme adımı

Takip Et

MERVE YİĞİTCAN

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, (BDDK) elinde belirli bir orandan fazla döviz varlığı bulunan bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi almasını zorlaştıran kararını yürürlükten kaldırdı. Uygulama, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının, aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5’ini aşması halinde söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına yönelikti.

EKONOMİ’ye konuşan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, ihracatçıların krediye ulaşımını rahatlatan kararı çok olumlu bulduklarını ifade etti. Adımların devamının gelmesinin de önemli olduğunu vurgulayan Tecdelioğlu, “İhracatçıların beklediği bir diğer düzenleme de döviz bozdurma zorunluluğuna ilişkin… İhracat gelirinin yüzde 30’unu bozdurma zorunluluğu da artık tamamen kaldırılmalı. Yanı sıra ihracatçıya verilen yüzde 2 döviz bozdurma desteğinin de yüzde 5 ila 10’a çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Güven bunalımı yaratıyor”

TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayi Meclisi Başkanı Şeref Fayat, uygulamadan kaldırılan düzenleme için “İhracatçıyı rahatsız eden ve güvensizlik yaratan bir uygulamaydı” derken, kaldırılmasını olumlu bulduklarını dile getirdi. Kaldırılması gereken birçok regülasyon olduğunu söyleyen Fayat, “Döviz krizinden sonra neredeyse 200’e yakın düzenleme gelmiş. Bu ve buna benzer düzenlemeler sebebiyle öyle sorun yaşıyoruz ki zaten krediye ulaşım bu denli zor ve maliyetli iken, bir de finans kuruluşları tarafından farklı incelemelere maruz kalıyoruz. Şirketlere çok fazla inceleme yapılıyor. Her regülasyon, her inceleme bankaların hukuk birimlerine ayrı iş yükü getiriyor, bu durumun bize dönüşü de olumsuz oluyor. İhracatçının finansmana ulaşmasını, kredi kullanmasını engelleyen her uygulama çok sıkıntılıdır, bu da onlardan biriydi, kaldırılması iyi oldu” dedi.

Döviz bozdurma zorunluluğunun tamamen kaldırılması gerektiğini vurgulayan Fayat, “Bu tip uygulamalar aynı zamanda güven bunalımı yaşatıyor. Bankalar da çok fazla zorlanıyor, istenilen iş zamanında olmuyor. Herkes kılı kırk yarıyor bu uygulamalardan dolayı. Türkiye döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan herkes desteklenmeli, bu tarz uygulamalarla engellenmemeli” şeklinde konuştu.

Finansal enstrüman çeşitlendi

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, “Birlik üyesi ihracatçılarımızın önemli bir kısmı eşik değerleri tutturamadığı için TL kredisine ulaşamıyor ve sadece döviz kredisi kullanabiliyor iken bu kararların yürürlükten kaldırılması ile birlikte finansal enstrümanları çeşitlendirip TL kredisi kullanabilme hakkına sahip oldu. Yurtdışına verilen ve vadesi uzun süreli teminat mektubuna kontr garanti eklenmesi sorunsalına ek olarak TL kredi kullanım engeline de takılan ihracatçılarımız, enfl asyon kadar artmayan döviz kurları nedeni ile de Euro bazında aşırı yükselen işçilik maliyetleri ile zorluklar yaşamaktaydı. Yürürlükten kaldırılan ilgili BDDK kararları ile ihracatçılarımız kredi portföyünü çeşitlendirmeye başladı” dedi.