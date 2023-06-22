Kruvaziyer sektöründe son 10 yılın rekoru geldi

Aysel YÜCEL/İSTANBUL

Ocak-Mayıs 2023 döneminde Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer sayısı yüzde 43, yolcu sayısı yüzde 114 arttı. Sektörde son 10 yılın en yüksek rakamına ulaşılmış olsa da sektör yetkileri, altın yıllara dönüşün en erken 2024’te mümkün olabileceğini söylüyor.

Limancılık sektöründe rekor artış kruvaziyer gemilerle geldi. Sezona hızlı başlayan kruvaziyer turizminde son 10 yılın rekoru kırıldı. 2023 yılının ilk 5 ayında Türkiye’deki limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısı, 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 279’a ulaştı. Bu dönemde kruvaziyer yolcu sayısı geçen yılın ilk 5 ayına göre yüzde 114 artışla 299 bin 377 oldu.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir, kruvaziyer sektöründe bu yılın ilk 5 ayında yaşanan rekor artışın yılsonu için umut verdiğini belirtti. Erdemir, rekora rağmen sektörün henüz parlak günlerine dönemediğini belirterek, şunları söyledi: “Ocak-Mayıs toplamında 399.377 yolcunun ağırlandığı kruvaziyer limanlarımızda 2014 yılı yolcu rakamına ulaşılmış durumda. Geçmiş verilere baktığımızda gelen gemi sayısı açısından en iyi yıl 1.615 gemi sefer ile 2011 olurken, yolcu sayıları açısından en iyi yıl ise 2.26 milyon yolcu ile 2013 yılı olmuştu. 2013 yılının Ocak-Mayıs ayları toplamında 482.251 yolcu ağırlamıştık. 2013 yılından sonra sürekli düşen, pandemi döneminde ise bütünüyle işlevsiz kalan kruvaziyer limanlarımıza ilk yolcu ise 2021 yılının son aylarında başlamıştı. 2023 yılının ilk beş ayındaki bu olumlu çıkış yıl sonunda sektörün hedefi olan 1,5 milyonun üzerinde yolcu sayısıyla kapatacağımızı da gösteriyor. Üstüne çıkılabileceğini de görüyor sektörümüz.”

“2013 rakamlarına dönüş en erken 2024’te olur” Sektörün en iyi yılı olan 2013 rakamlarından henüz çok uzakta olduğunu dile getiren Erdemir, “Bu seviyelere ulaşmamız ancak 2024 veya 2025 yıllarında mümkün olabilecek. Yunanistan sadece 2022 yılında 4,8 milyon kruvaziyer gemi yolcusu ağırlayarak tarihindeki en yüksek yolcu sayısına ulaşmıştı. Bu gelişme bize Doğu Akdeniz’de kruvaziyer yolcu potansiyelinin ve yolcu sayısının çok büyük ölçüde arttığını gösteriyor” dedi. “Yeni kruvaziyer limanlarına ihtiyaç var” “Ülke olarak bir an önce doğru yer seçimi ile daha fazla kurvaziyer limanını hizmete sokarak pazar payımızı büyütmemiz, denizyoluyla gelen turizmi ülke yararına geliştirmemiz gerekiyor” diyen Erdemir, kruvaziyer limanlarına destek çağrısında bulundu.

Yolcuların yarıdan fazlasını Kuşadası Limanı ağırladı

Ocak-Mayıs 2023 döneminde kruvaziyer yolcularının 52,76’sı Kuşadası Limanı’na gelirken, Galataport ise yolcuların 23,72’sini ağırladı. Antalya ilk 5 ayda gelen yolcuların yüzde 4,96’sını ağırlarken, Bodrum kruvaziyer yolcularının 4,64’üne ev sahipliği yaptı. Kruvaziyer gemilerinin yanaşabildiği, içinde Marmaris, Çeşme, İzmir, Çanakkale’nin de olduğu 11 liman tesisi ise gelen yolculardan yüzde 13,95 pay aldı.