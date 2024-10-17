Kulis: AK Partili vekillerden Bakan Şimşek'e kredi kartında savunma payı kesintisi için yeni öneri

AK Parti yeni istişare toplantılarına başladı. İlk toplantı dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde yapıldı.

Bakan Şimşek, mevcut ekonomi politikasını değerlendirerek, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve Genel Merkez yöneticilerinin sorularını cevapladı. Milletvekilleri Şimşek’e sahada en çok karşılaştıkları sorunları ve talepleri iletti.

‘Vergi adaleti’ konusunda vatandaşın kaygıları olduğu, sahadan en çok bu yönde şikâyetler geldiği Bakan Şimşek’e iletilirken, vatandaşın vergilendirmede ‘gerçekçi ve adaletli bir sistem’ istediğine dikkat çekildi.

Vekiller, vatandaşın ekonomide rakamların iyileşmesi ve enflasyonun düşmesine rağmen, fiyat artışlarının durdurulamaması, marketlerde hiçbir üründe fiyat düşüşü görülememesinden dert yakındıklarını Bakan Mehmet Şimşek'e iletti.

Şimşek’in az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması için çalışmaların sürdüğü, enflasyondaki düşüşün fiyatlardaki düşüş anlamına gelmediğini, vergi konusunda her şeyin algılandığı gibi olmadığı, bu konularda vatandaşın bilinçlendirilmesi gerektiğini söylediği iddia edildi.

Kredi kartına savunma katkı payı için yeni öneri

Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na (SSDF) ek kaynak aktarılması amacıyla kredi kartı limiti 100 bin lira ve üstü olan vatandaşlardan alınması düşünülen 750 TL’lik kesinti de toplantıda gündeme geldi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Partili vekiller, “Böyle bir şeyi neden teklif ettik? Madem teklif ettik, neden erteledik? Olmayan bir paradan pay alınabilir mi? Alınacaksa kıstas 100 bin değil, daha yüksek olması gerekmiyor muydu? 100 bin limiti olan vatandaştan 750 lira alınmasındansa, 1 milyon limiti olan vatandaştan 10 bin lira alınsın ya da kademeli pay alınsın” gibi soru ve öneriler geldi.

Toplantıda savunma sanayii için destek paketinin ne kadar elzem olduğunun önümüzdeki iki aylık süreçte vatandaşa anlatılması kararı alındığı ileri sürülüyor.

‘Nihai hedeflere ulaşılacak’

Şimşek, brüt rezervlerin 156 milyar dolar, swap hariç net rezervlerin ise 34 milyar doları aştığını ve uluslararası tanımlamalara göre rezerv yeterliliği oranlarının sağlandığını kaydetti. Fiyat istikrarına, mali disipline, sürdürülebilir cari açığa ve yapısal dönüşüme odaklanan politikalar sayesinde nihai hedeflerine kalıcı bir şekilde ulaşılacağının altını çizen Şimşek, şunları söyledi:

"Dış kırılganlıkları gidermede önemli mesafe alındı. Bu kapsamda cari açık Mayıs 2023’teki 53 milyar dolar seviyesinden Ağustos’ta 11 milyar dolara geriledi ve millî gelire oranı yüzde 1’in altına indi. Aktif sanayi politikaları, yenilenebilir enerji ve yurt içi doğalgaz ve petrol üretimi sayesinde cari açığın millî gelire oranının program dönemi boyunca yüzde 2’nin altında kalacak. 2025 yılında enflasyonda baz etkisinin ötesinde kalıcı ve belirgin bir düşüş olmasını bekliyoruz. Beşeri sermayeyi güçlendirecek, yatırım ortamını iyileştirecek, sermaye piyasalarını derinleştirecek, yeşil ve dijital dönüşüme hız kazandıracak reformları önceleyeceğiz."