Kur korumalı mevduatta yeni rekor

İSTANBUL / EKONOMİ

Merkez Bankası’nın dövizden dönüşlü kur korumalı mevduat hesabında faiz üst sınırını kaldırması, bankaların döviz forward işlemlerinde maliyetlerin artırılmasıyla KKM’nin şirketlerce kendini koruma için kullanılması ve TL mevduat oranında yüzde 60 hedefini tutturmak için bankaların yarışı KKM’de her hafta yeni rekor kırılmasını sağlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre 3 Mart haftasında KKM hacmi 1 trilyon 577 milyar 190 milyon liraya yükseldi. 6 Ocak’tan bu yana KKM’deki yükseliş 207.2 milyar lirayı buldu.

Haftalık artış 25.4 milyar lira oldu

BDDK verilerine göre 6 Ocak haftasında 1 trilyon 370 milyon liraya gerileyen KKM büyüklüğü, 13 Ocak haftasında 3.4 milyar lira artışla 1 milyar 373 milyon liraya, 20 Ocak haftasında 12.2 milyar liralık artışla 1 trilyon 385 milyar liraya çıkmıştı. 27 Ocak haftasıyla KKM'de faiz üst sınırının kaldırılmasıyla birlikte KKM'deki haftalık artış hız kazandı. 27 Ocak haftasında 21.2 milyar lira, 3 Şubat haftasında 48.9 milyar lira, 10 Şubat haftasında 27.6 milyar lira, 17 Şuat haftasında 16.4 milyar lira artan KKM hacmi 24 Şuat haftasında ise 51.9 milyar lira artışla son zamanların en hızlı yükselişine imza attı. 3 Mart haftasında ise KKM hesaplarındaki haftalık büyüme 25 milyar 365 milyon lira oldu. İvme kaybı yaşansa da KKM'deki büyüme sürüyor.