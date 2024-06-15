Kurban fiyatı 4 yılda 12’ye katlandı: 1000 TL'ye kurban alınıyordu, bugün 1 kg dana bonfile bile yok

4 yıl önce yaklaşık 1.000 liraya küçükbaş kurbanlık alınabilirken, bugün bu parayla 1 kilogram dana bonfile bile dahi alınamıyor. Yüksek enflasyon sarmalındaki Türkiye’de bu yıl kesilen kurban sayısının önceki yıllara göre hayli azalacağı tahmin ediliyor. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre vatandaşın alım gücü dibe vurdu, kurbanlık fiyatları sadece 4 yılda 12 kat arttı.

975 TL’den 11.750 TL’ye çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılında vekaletle kesim ücretini 975 TL olarak belirlemişti. Diyanet, bu yıl ise bu fiyatı 11 bin 750 lira olarak belirledi. Yani, Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini 4 yılda yüzde 1.105 oranında artırdı.

Kırmızı etteki fiyat artışlarıyla birlikte vatandaş, 4 yıl önce küçükbaş kurbanlık alabildiği paraya bugün kilogram fiyatı 1.099 lira ile 1.199 lira arasında değişen dana bonfileyi dahi alamaz hale geldi.

Aynı süreçte piyasada da kurbanlık fiyatları benzer oranlarda değişim gösterdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB), 2020’de yaptığı piyasa araştırmasına göre büyükbaş fiyatları 5 bin ile 30 bin lira arasında, küçükbaş fiyatları ise 800 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişiyordu. TZOB’un 2024 yılı için ziraat odalarından aldığı bilgilerle yaptığı piyasa araştırmasına göre ise bu yıl büyükbaş fiyatları 75 bin lira ile 250 bin lira, küçükbaş fiyatları ise 8 bin lira ile 25 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun paylaştığı canlı hayvan fiyatlarına göre de 2020’de küçükbaş fiyatı yıllık ortalama 1.200 liraydı.

TZOB Başkanı: Kurban kesimi en az yüzde 20 azalır

Emekliler, 2020 yılında 1.000 lira olan bayram ikramiyesiyle küçükbaş kurbanlık alabiliyordu. Arada geçen 4 yılda emeklinin bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı. Küçükbaş kurbanlık fiyatları ise 12 bin liraya dayandı. Yani emeklinin ikramiyesi 3 kat artırılırken, küçükbaş hayvan fiyatındaki artış ise 12 katına varan oranda gerçekleşti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, “Ülkemizde alım gücünün azalması ve kurbanlık fiyatlarındaki ciddi artışlar nedeniyle bu yıl büyükbaş kesimlerinde geçen yıla göre en az yüzde 20, küçükbaş kesimlerinde ise en az yüzde 10 civarında bir azalış olacağını tahmin ediyoruz” dedi.