Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD'de fiyat artışlarının hızlandığına işaret eden veriler, Fed'in faiz indirimlerine temkinli yaklaşımını sürdüreceğine dair öngörüleri güçlendirirken, varlık fiyatlamalarını da zorlaştırıyor.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı. TÜFE aylık bazda Ağustos 2023'ten bu yana en hızlı artışını kaydetti, yıllık enflasyon Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da aylık yüzde 0,4, yıllık 3,3 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının Fed'in enflasyonla mücadele sürecini sekteye uğratabileceğine yönelik endişeleri desteklediğini belirterek, bugün açıklanacak üretici enflasyonundan alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Powell’ın sunumu sürdü

Öte yandan, Fed Başkanı Powell, Kongre'deki sunumunun ikinci gününde, enflasyon hedefine yakın olduklarını ancak henüz ulaşmadıklarını ifade ederek, açıklanan enflasyon verisinin de aynı şeyi söylediğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğine dair açıklamasına yönelik soru üzerine Powell, kararları ekonomide olup bitenlere göre alacaklarını vurguladı.

Powell, para politikasını şimdilik kısıtlayıcı tutmak istediklerini ifade etti. Tarifeler nedeniyle politika faiz oranında bir şeyler yapılması gerekebileceğini belirten Powell, "Ancak bunun nasıl olacağını hangi politikaların gerçekten yürürlüğe girdiğini görmeden bilemeyiz." diye konuştu.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, son enflasyon verilerini "ayıltıcı" olarak nitelendirdi. Goolsbee, birkaç ay daha bugünkü gibi veriler görülmesinin Fed'in işinin bitmediği anlamına geleceğini ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de iş gücü piyasasının olağanüstü bir performans gösterdiğini ancak son enflasyon rakamlarının hala dikkatli izleme gerekliliğine işaret ettiğini söyledi. Ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde 2026'nın başlarında yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılabileceğini kaydeden Bostic, bu noktada Fed'in nötr seviyeye yakın olmasını tercih edeceğini, bu seviyenin de yüzde 3 ila yüzde 3,5 olduğunu dile getirdi

Bunlara ek olarak Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bugün yapılacak görüşme öncesinde mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri açıklayabileceğini bildirdi.

Fiyatlamalarda öne çıkanlar

Söz konusu gelişmeler sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine temmuz ayında gideceğine yönelik fiyatlamalar öne çıkıyor.

Jeopolitik gelişmeler tarafında ise ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda Rusya ile mutabık kaldıklarını açıkladı.

Enflasyon verileri sonrasında ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,66 seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda yüzde 4,61 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 107,6 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı dün 2 bin 901 dolardan kapanırken, yeni günde yüzde 0,7 artışla 2 bin 922 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 74,3 dolardan satılıyor.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,27, Dow Jones endeksi yüzde 0,50 düşerken, Nasdaq endeksi yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

Avrupa’da pozitif seyir

Avrupa borsalarında dün İtalya hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, dün yaptığı açıklamada ticarette gümrük vergileri uygulamak yerine anlaşmanın daha faydalı olduğunu söyledi.

Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile birlikte Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek AB-Kanada Liderler Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Von der Leyen de "Ticaret çok faydalı olabilir ve kazan-kazan durumuna yol açabilir." ifadesini kullandı. AB ve Kanada'nın yakın müttefik ve güvenir dost olduklarının altını çizen von der Leyen, Kanada'nın G7 başkanlığında Ukrayna'ya destek, ekonomilerin karbondan arındırılması, rekabet gücünün artırılması ve ticari konuları ele alacaklarını anlattı.

Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması'nın (CETA) ticaretin iki tarafa da fayda sağladığını kanıtladığına işaret eden von der Leyen, "CETA ile iki taraf arasındaki ticaret ve yatırımlar yüzde 66 arttı." ifadesini kullandı.

Öte yandan, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında yer alıyor. Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,50, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 yükselirken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,14 düştü. DAX 40 ve FTSE 100 endeksleri kapanışta rekor tazeledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Asya’da alımlar öne çıktı

Asya tarafında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler ve Trump'ın açıklayacağını ifade ettiği ek gümrük vergilerinin agresif olmayacağına yönelik iyimserlik bölgedeki risk iştahını artırıyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da ocak ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,3 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken, yıllık yüzde yüzde 4,2 ile öngörüleri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,4, Güney Kore'de Kospi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 değer kazandı.

Yurt içinde izlenen veriler

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybederek 9.779,57 puandan tamamlarken, gözler bugün açıklanacak ocak ayı ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 3 milyar 665 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024'te 9 milyar 651 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini, 2025 sonunda ise 19 milyar 909 milyon dolar olacağı öngörülüyor.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla 36,1042'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 yükselişle 36,1220 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ÜFE ve Almanya'da TÜFE başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.650 seviyelerinin destek, 9.800 ve 9.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 İngiltere, 4. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)

10.00 İngiltere, aralık ayı sanayi üretimi

10.00 İngiltere, aralık ayı dış ticaret dengesi

10.00 Almanya, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

10.00 Türkiye, aralık ayı cari işlemler dengesi

12.00 Euro Bölgesi, aralık ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)