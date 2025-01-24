Küresel piyasalarda pozitif seyir sürüyor

ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı ekonomi ve ticari politikalar piyasaların odağında kalmayı sürdürürken, Trump'ın ABD'de yabancı şirketlerin üretim yapmasına yönelik açıklamaları risk iştahını destekliyor.

Trump, dün video konferans ile katıldığı zirvede, iş dünyasına üretimlerini ABD'de yapmaları çağrısında bulunarak, ABD'de üretim yapmayan şirketlerin ek vergiler ödemek zorunda kalacakları uyarısını yaptı. Ayrıca Trump, ABD'de üretim yaparlarsa kurumlar vergisi oranını yüzde 15'e düşüreceğini belirtti.

Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden (OPEC) petrol fiyatlarını düşürmelerini isteyeceğini aktaran Trump, faiz oranlarının da derhal düşürülmesini talep edeceğini, tüm dünyada faiz oranlarının düşmesi gerektiğini kaydetti.

Analistler, Trump'ın petrol ve faizler konusundaki açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, düşük petrol fiyatları ve politika faizinin imalat sanayi aktivitesi ve büyüme için olumlu etkilerinin olabileceğini ifade etti.

Trump'tan yeni hamleler

Trump'ın Meksika, Kanada, Çin ve Avrupa Birliği gibi ticari partnerlerine uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü aktaran analistler, tarifelerin enflasyonist baskıları artırmasının ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını gevşetme hızını yavaşlatmasının önemli riskler olarak görüldüğünü söyledi.

Öte yandan, Trump, kripto para birimleriyle ilgili çalışma grubu oluşturulmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Söz konusu kararnameye göre, "Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu" olarak adlandırılan grup, dijital varlıklara ilişkin federal bir düzenleyici çerçeve geliştirmekle ve stratejik bir ulusal dijital varlık stokunun oluşturulmasını değerlendirmekle görevli olacak.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 18 Ocak ile biten haftada 223 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin, soğuyan ancak gücünü koruyan bir iş gücü piyasasına işaret etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

ABD'de hisseler hareketlendi

Kurumsal tarafta ise GE Aerospace'in hisseleri, şirketin bu yıl için beklentilerin üzerinde kar tahmininde bulunması sonrası yüzde 6,6 değer kazanırken, American Airlines'ın hisseleri şirketin bu yıla ilişkin kar tahminlerinin beklentilerin altında kalmasının ardından yüzde 8,7 düşüş kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,63 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 107,8 seviyesinden güne başladı.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,1 azalışla 2 bin 754 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 2 bin 771 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,2 değer kaybıyla 77,3 dolardan günü tamamlamasının ardından yeni güne de yüzde 0,3 yükselişle 77,5 dolardan başladı.

Bu gelişmelerle New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,53, Dow Jones endeksi yüzde 0,92 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 yükseldi. S&P 500 endeksi kapanışta rekor kırdı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise negatif seyirle başladı.

Avrupa'da gözler Davos'ta

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasına çevrildi. ECB Başkanı Lagerde'ın bugün Davos'ta katılacağı oturum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Analistler, bugün takip edilecek konuşmada Trump'ın eleştirdiği Avrupa ile ABD arasındaki ticari ilişkilere yönelik Lagarde'ın yorumların yanı sıra Euro Bölgesi'nde devam eden resesyon endişelerine karşı izlenecek yol haritasına ilişkin sinyaller aranacak.

Enflasyon ve resesyon ikilemi Euro Bölgesi'nin en önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürürken, bugün açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin bölgedeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Bu gelişmelerle, dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,74, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,72 değer kazandı. Kapanışta DAX 40 endeksi ve FTSE 100 endeksi rekor kırdı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni de güne karışık bir seyirle başladı.

Asya'da karışık seyir

Asya tarafında karışık bir seyir izlenirken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini 17 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

BoJ politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 0,50 seviyesine çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamada ücretler artmaya devam ederken, temel enflasyonun yüzde 2'ye doğru kademeli olarak arttığı ifade edildi.

Yen'in değer kaybetmesi gibi nedenlerle ithalat fiyatlarındaki artışın etkisiyle enflasyonun 2025 mali yılında yüzde 2,5 civarında olmasının muhtemel olduğu kaydedilen açıklamada, küresel finans ve sermaye piyasaları genel olarak istikrarlı seyrettiğini ancak çeşitli belirsizlikler olduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada Ocak Görünüm Raporu'nda sunulan görünümün gerçekleşmesi halinde, Bankanın politika faiz oranını artırmaya ve parasal genişlemenin derecesini ayarlamaya devam edeceği aktarıldı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 3,9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ocak ayına ilişkin imalat sanayi PMI 51,1 oldu.

Öte yandan, Trump'ın ticari tarifeler konusunda beklenildiği kadar agresif olmaması ve şirketlerin ABD'de imalat yaptığı sürece tarifelerden etkilenmeyeceğine yönelik haber akışı Çin'de risk iştahının yükselmesini destekliyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 yükseldi.

Yurt içinde faiz kararı etkileri

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 10.112,76 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 35,6340'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 35,6910 seviyesinden işlem görüyor.

Bununla birlikte, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bugün piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.

Moody’s en son temmuz ayında Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe artırmış ve B3’ten B1’e yükseltmiş, not görünümünü pozitif olarak korumuştu.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde ECB Başkan Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.100 ve 10.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, ocak ayı finansal hizmetler güven endeksi

11.30 Almanya, ocak ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

12.00 Euro Bölgesi, ocak ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

12.30 İngiltere, ocak ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/Bileşik PMI

13.00 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

17.45 ABD, ocak ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

18.00 ABD, ocak ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

18.00 ABD, aralık ayı ikinci el konut satışları