Küresel tarım piyasalarında ‘bereketli yıl’ beklentisi

Tarımsal emtia grubu yıllardır zorlu bir dönemden geçiyor. Art arda gelen kuraklık, savaşlardan kaynaklanan dalgalanmalar, zirai hastalıklar tarımsal emtia fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.

Sonrasında artan fiyatların talebi baskılaması, Fed’in faiz oranlarını yükselterek doları güçlendirmesi, zayıflayan Rus rublesi gibi faktörler buğday, mısır ve soya fasulyesi gibi emtia fiyatlarını düşürdü. Dünya çapında enflasyonist baskılar yaşanmasına rağmen, önceki yıllarda görülen keskin gıda fiyatlarındaki artışlar geçtiğimiz sene azalmaya başladı. Bu trendin 2024’e taşınması bekleniyor.

2024’e bakıldığında Çin'in ekonomik yavaşlaması, gübreye erişimin yeniden toparlanmaya başlaması, ithalata bağımlı ülkeler için bir nimet olan ABD faiz oranlarında beklenen düşüş gibi unsurların küresel gıda fiyatları enflasyonunu dizginlemeye devam edeceği öngörülüyor.

Dünyanın önde gelen tarımsal veri ve tahmin platformlarından biri olan Gro Intelligence, bu yıl fiyatların gevşemeye devam edeceğini düşünen kurumlar arasında. Gro’nun, 2024 yılında küresel tarım pazarlarına kendini gösterecek 7 ana temaya ilişkin tahminlerinin ayrıntıları şöyle: