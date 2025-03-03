Kuruyemişe zam geldi! Fiyatları gece yarısı fırladı

Son dönemdeki ekonomik dalgalanmalar, gıda sektörü gibi kuruyemiş fiyatlarını da etkiledi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşların sıkça tercih ettiği pek çok çerez türünde fiyat artışlarının görüldüğünü belirtti.

Yeni zamlı fiyatlar artan maliyetlerden kaynaklı

Dündar'ın paylaştığı bilgilere göre, ay çekirdeği, fındık, soslu mısır ve fıstık gibi popüler ürünlere zam geldi. Zamlı fiyatların özellikle vatandaşın en çok tercih ettiği seçenekleri kapsaması dikkat çekti. Yeni zamlı fiyatların, artan maliyetlerden kaynaklandığı belirtilirken ilerleyen dönemde farklı markalara da benzer zamların gelmesi bekleniyor.

Zam sonrası güncel fiyat listesi:

Ay Çekirdek (Aile, 180 gram) - 35,00 TL

Bol Tuzlu Ay Çekirdek (Aile, 180 gram) - 35,00 TL

Mısır Barbekü Soslu (Midi, 75 gram) - 17,00 TL

TadıMca Antep Fıstıklı Bar (Mini, 30 gram) - 40,00 TL

TadıMca Fındıklı Bar (Mini, 30 gram) - 20,00 TL