"Deniz kaplumbağalarını tedavi eden temizlik markası"

Deniz Akdemir Taşdemir, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Barcelona’daki Pompeu Fabra Üniversitesi’nde İnovasyon Ekonomisi yüksek lisansı yaptı. 10 yıl boyunca hem yurt içinde hem de yurt dışında yönetim danışmanlığı ve ilaç sektörlerinde çalıştı. İşletme yüksek lisansını tamamlamak için Fransa’daki INSEAD’a gittiği dönemde sosyal girişimcilik kavramıyla tanıştı.

"Üniversite sonrası Barcelona’da yaşarken 3 kişilik paylaşımlı bir evde kaldım. Mutfakta üç ayrı çöp kutusu vardı. Türkiye’den gelen biri olarak herkesin ayrı çöpü var sandım. O zaman çöpü atarken ne kadar düşüncesiz davrandığımızı ve sanki sihirli bir şekilde yok oluyormuş gibi hissettiğimizi fark ettim." diyen Taşdemir, bu farkındalığın Lindos Naturals’ın temellerini attığını söylüyor.

Ev temizliği konusunda da benzer bir bilinç oluştuğunu belirten Taşdemir, temizlik ürünlerinin yalnızca yüzeyleri değil, insan sağlığını ve doğayı da etkilediğini vurguluyor: "Dokunduğumuz her yere temizlik ürünü temas ediyor. Kokluyoruz, ağzımıza alıyoruz, tenimize değiyor. Kullandığımız her temizlik malzemesi en sonunda kendini denizde veya toprakta buluyor. Temizlik, bir ev için en çok atık oluşturan alanlardan biri. Çok fazla ambalaj tüketiyoruz ve ne yazık ki çok fazla kimyasal kullanıyoruz."

Bu düşünceden yola çıkan Taşdemir, “Evimizi temizlerken gezegeni kirletmek istemiyoruz” mottosuyla 2021’de Lindos Naturals’ı kurdu. Şirket, ilk günden itibaren Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile iş birliği yaparak her satışın deniz kaplumbağalarının tedavisine katkı sağlamasını sağladı.

Kadın girişimciliğin Türkiye’de hala önemli zorluklar barındırdığını belirten Taşdemir, doğa dostu ürünleri pazara sunmanın ve tüketicilerin alışkanlıklarını değiştirmenin kolay olmadığını söylüyor. "Temizlik genellikle en düşük maliyetle çözülmesi gereken bir konu olarak görülüyor. Oysa sağlığımız için en az gıda ve kozmetik kadar önemli. Biz konsantre ve uzun süre kullanılabilen ürünler geliştiriyoruz. Ancak fiyatlar başta yüksek algılanabiliyor. Deneyimlendikçe hem ekonomik hem de çevreci bir seçenek olduğu anlaşılıyor." Diyen Taşdemir şöyle devam ediyor: “Hepsiburada ile Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı sayesinde yollarımız kesişti. İşleri oturtmaya çalışırken çok fazla beklenmedik şeyle karşılaşıyoruz, Hepsiburada’nın bizlere yapmış olduğu komisyon oranlarındaki %50 indirim, görünürlük desteği çok yardımcı oldu. Bu sadece maddi değil manevi anlamda da çok iyi gelmişti diyebilirim. Bunun dışında en başından beri bizimle yakın temas içindeler, ve sanki biz kocaman bir markaymışız gibi bizimle özenli bir şekilde ilişki yürütüyorlar. Influencer’larla aramızda da çok iyi bir köprü oldular.”

Bugün 9 kişilik bir ekiple faaliyet gösteren Lindos Naturals, 15 farklı doğa dostu ürünle pazardaki yerini sağlamlaştırdı. Marka bilinirliğini artırmak, çevre dostu temizlik alışkanlıklarını yaygınlaştırmak ve daha fazla tüketiciye ulaşmak 2025 hedefleri arasında yer alan Taşdemir, "Türkiye’de ekolojik bilincin giderek artacağına inanıyorum. İş dünyası hala maskülen bir yapıya sahip ve kadın girişimciler için var olmak her zaman kolay olmuyor. Ancak bu düzeni değiştirmek, gezegenimize fayda sağlayan işler yapmak için mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Girişimci kadınlara hangi destekler sunuluyor?

Hepsiburada tarafından yapılan açıklamaya göre, ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programı kapsamında girişimci kadınlara markalaşma yolunda şu destekler sunuluyor:

● 100 bin TL’ye kadar %50 komisyon indirimi, belirlenen hedeflere ulaşanlara 1 milyon TL’ye kadar komisyon indiriminden yararlanma fırsatı

● 200 ürüne kadar ücretsiz fotoğraf çekimi desteği

● HepsiAd reklam bakiyesi hediyesi

● Ücretsiz entegrasyon hizmeti

● Girişimci Kadınlar Finansal Engelleri Aşıyor projesi kapsamında avantajlı kadın bankacılığı ürün ve hizmetlerinden yararlanma hakkı

● İndirimli ön muhasebe desteği

● E-ticaret ve finansal okuryazarlık eğitimi