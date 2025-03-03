Erkport ve Noatum Maritime, Global Ro-Ro ve bitmiş araç taşımacılığı için ortaklık kurdu

Söz konusu ortaklık, Erkport'un sektördeki derin bilgi birikimi ve operasyonel uzmanlığını, Noatum Maritime'ın uluslararası ağıyla birleştirerek Ro-Ro lojistiğinde yeni bir çağı başlatmayı hedefliyor.

Anlaşma kapsamında Erkport, ortak girişimde %40 paya sahip olacak ve mevcut filosu, operasyonel kapasitesi ve lojistik ağı ile yeni yapının temel taşlarından birini oluşturacak. Noatum Maritime ise %60'lık hisse ile küresel bağlantıları ve lojistik altyapısıyla bu iş birliğine katkı sağlayacak.

Otomotiv endüstrisinin kritik limanlarını birbirine bağlayarak şekillenecek olan "United Global Ro-Ro", hem otomotiv sektörü için özel çözümler sunacak hem de ağır ve hacimli yüklerin etkili bir şekilde taşınmasını sağlayacak. Bu yeni yapı, Avrupa, Akdeniz, Güney Afrika, Arap Körfezi ve Asya'da Ro-Ro hat hizmetlerinin etkinliğini ve erişimini genişleterek sektörde dönüşüme öncülük edecek.

Erkport, Ro-Ro taşımacılığındaki pazar deneyimi ve operasyonel kabiliyetleri ile ortaklıkta anahtar bir rol oynuyor. Erkport'un mevcut filosu, Noatum Maritime'ın Container Ro-Ro (ConRo), Pure Car and Truck Carrier (PCTC) ve Ro-Ro gemileriyle tamamlanarak optimize edilmiş bir filo yapısı oluşturulacak. Toplamda 11 geminin beş farklı hizmet hattında faaliyete başlaması planlanıyor.

"Sektörde yeni bir standart oluşturmayı hedefliyoruz"

Erkport Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Emrah Gezgin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada: "Bu ortaklık, Ro-Ro taşımacılığı ve bitmiş araç lojistiği alanında yeni bir sayfa açıyor. Erkport olarak yıllar içinde kazandığımız uzmanlığı ve sektördeki güvenilirliğimizi, Noatum Maritime'ın küresel ağı ve lojistik yetenekleriyle birleştirerek büyük bir sinerji yaratacağımıza inanıyoruz. Bu ortaklık, güvenlik, kalite ve deneyimi bir araya getirirken, rekabetin önemli unsurlarından biri olan hız faktörünü de göz ardı etmiyor. Birlikte, sektörde yeni bir standart oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Noatum Maritime tarafından yapılan açıklamada ise, AD Ports Group Denizcilik ve Taşımacılık Kolu CEO'su Kaptan Ammar Al Shaiba, "Bu ortaklık sayesinde Ro-Ro denizcilik endüstrisinde büyük bir ilerleme kaydedeceğiz. Erkport'un Ro-Ro operasyonlarındaki deneyimi ve sektördeki etkin varlığı, bu iş birliği için kritik bir unsur. Güçlerimizi birleştirerek hem bölgesel hem de küresel anlamda daha etkili ve verimli taşımacılık hizmetleri sunacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erkport ve Noatum Maritime'ın bu ortaklık ile, Ro-Ro hat hizmetlerinin küresel ayak izini genişletirken, sektörde sürdürülebilir ve yenilikçi bir iş modelini hayata geçirmeyi amaçlıyor.