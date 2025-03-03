  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. THY, Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh uçuşlarına başlıyor
Takip Et

THY, Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh uçuşlarına başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’dan Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’e 10 Aralık 2025’te sefer başlatacağını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
THY, Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh uçuşlarına başlıyor
Takip Et

THY, yıl sonunda başlatacağı uçuşla birlikte Kamboçya’nın Güneydoğu Asya’da sefer yaptığı 7. ülke, Phnom Penh ise bölgede uçtuğu 11. şehir olacak.

Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticarete olumlu katkı sağlaması beklenen Phnom Penh seferleriyle THY Uzak Doğu’daki uçuş ağını 20 şehir ve 21 havalimanına ulaştıracak.

Uçuşlar, İstanbul’dan Phnom Penh’e Çarşamba, Cuma ve Pazar, Phnom Penh’den İstanbul’a Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi olarak haftada 3 frekans gerçekleştirecek.

Yıl sonunda başlayacak olan sefer hakkında açıklama da bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ; "Türk Hava Yolları olarak, Asya’daki uçuş ağımızı sürekli genişletiyor ve bölgedeki stratejik noktalarla bağlantılarımızı artırıyoruz. Phnom Penh uçuşları, bu hedefimizi daha da ileriye taşıyan önemli bir adım olacak.

Kamboçya’ya düzenleyeceğimiz uçuşlar, hem turizm hem de iş dünyası için yeni fırsatları beraberinde getirecektir. Ayrıca, Avrupa'dan bu destinasyona uçan tek taşıyıcı olarak, bölgedeki liderliğimizi pekiştireceğiz." dedi.

THY, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yapılan bilet alımlarıyla, 30 Haziran 2026 tarihine kadar İstanbul’dan Phnom Penh’e 659 dolardan dönüş ise 649 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Benzine indirim kapıda: İşte 3 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim kapıda: İşte 3 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Düşük mevduatta yüzde 50 için son hafta! İşte 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisiDüşük mevduatta yüzde 50 için son hafta! İşte 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisiEkonomi
Meteoroloji'den 8 il için kar yağışı uyarısı: Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar düşecekMeteoroloji'den 8 il için kar yağışı uyarısı: Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar düşecekGündem
TCDD, 48 tren teşkil işçisi ve 9 vinç operatörü alacakTCDD, 48 tren teşkil işçisi ve 9 vinç operatörü alacakEkonomi

 

Şirket Haberleri
Ülker, S&P Global ‘sürdürülebilirlik’ listesinde!
Ülker, S&P Global ‘sürdürülebilirlik’ listesinde!
Goodyear Türkiye Yeni Genel Müdürü Octavian Velcan oldu
Goodyear Türkiye Yeni Genel Müdürü Octavian Velcan oldu
1,5 milyar Euro'luk dev anlaşma: Prada, Versace'yi satın alıyor
1,5 milyar Euro'luk dev anlaşma: Prada, Versace'yi satın alıyor
"Deniz kaplumbağalarını tedavi eden temizlik markası"
"Deniz kaplumbağalarını tedavi eden temizlik markası"
Erkport ve Noatum Maritime, Global Ro-Ro ve bitmiş araç taşımacılığı için ortaklık kurdu
Erkport ve Noatum Maritime, Global Ro-Ro ve bitmiş araç taşımacılığı için ortaklık kurdu
MARS açıkladı: Kar tatili, dijital platform ve gıda harcamalarını artırdı
MARS açıkladı: Kar tatili, dijital platform ve gıda harcamalarını artırdı