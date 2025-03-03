THY, Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh uçuşlarına başlıyor

THY, yıl sonunda başlatacağı uçuşla birlikte Kamboçya’nın Güneydoğu Asya’da sefer yaptığı 7. ülke, Phnom Penh ise bölgede uçtuğu 11. şehir olacak.

Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticarete olumlu katkı sağlaması beklenen Phnom Penh seferleriyle THY Uzak Doğu’daki uçuş ağını 20 şehir ve 21 havalimanına ulaştıracak.

Uçuşlar, İstanbul’dan Phnom Penh’e Çarşamba, Cuma ve Pazar, Phnom Penh’den İstanbul’a Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi olarak haftada 3 frekans gerçekleştirecek.

Yıl sonunda başlayacak olan sefer hakkında açıklama da bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ; "Türk Hava Yolları olarak, Asya’daki uçuş ağımızı sürekli genişletiyor ve bölgedeki stratejik noktalarla bağlantılarımızı artırıyoruz. Phnom Penh uçuşları, bu hedefimizi daha da ileriye taşıyan önemli bir adım olacak.

Kamboçya’ya düzenleyeceğimiz uçuşlar, hem turizm hem de iş dünyası için yeni fırsatları beraberinde getirecektir. Ayrıca, Avrupa'dan bu destinasyona uçan tek taşıyıcı olarak, bölgedeki liderliğimizi pekiştireceğiz." dedi.

THY, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yapılan bilet alımlarıyla, 30 Haziran 2026 tarihine kadar İstanbul’dan Phnom Penh’e 659 dolardan dönüş ise 649 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.