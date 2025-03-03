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MARS açıkladı: Kar tatili, dijital platform ve gıda harcamalarını artırdı

Neobankacılığın Türkiye’deki temsilcisi MARS, 19-23 Şubat tarihleri arasındaki harcama verilerini açıkladı. Son dönemde yaşanan sert kış koşulları ve okulların tatil edilmesiyle başlayan süreç finansal harcamalarda da değişime yol açtı. MARS’ın raporuna göre, e- ticaret, market, gıda ve dijital platform kategorileri artış gösterirken, ulaşım ve konaklamada düşüş yaşandı.

Haber Merkezi
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MARS açıkladı: Kar tatili, dijital platform ve gıda harcamalarını artırdı
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Neobankacılığının Türkiye’deki temsilcisi MARS, kar tatili finansal yaşam verilerini açıkladı. Bu dönemde, farklı sektörlerdeki harcama kategorilerinde belirgin bir hareketlilik yaşandı. Tüketicilerin alışveriş tercihlerini iklim koşulları ve beraberinde gelen kar tatilleri belirledi. Gıda-market, dijital platformlar, e-ticaret gibi kategorilerde yüzde 1 ile yüzde 11 arasında değişen oranlarda artışlar kaydedildi.

Kar tatili, e-ticaret, giyim, gıda  ve dijital platformlara talebi artırdı

MARS kullanıcılarının kar tatili boyunca yaptığı harcamalar, evde daha fazla vakit geçirmenin alışverişe belirgin şekilde etki ettiğini gösterdi. Harcamalar dijital platformlara, giyim perakendeye ve online alışverişe kaydı. Giyim ve perakende sektörü ise geçtiğimiz dönemdeki sıralamasını iki basamak yükselterek yüzde 3,13’lük artış gösterdi.  Dört günlük tatil boyunca en dikkat çekici gelişmelerden biri de e-ticaret ve dijital platform harcamalarında görüldü. E-ticaret harcamaları, 7. sıradan 5. sıraya yükselirken, dijital platform harcamaları ise 11. sıradan 6. sıraya çıkarak, tatil boyunca dijital içerik tüketimine olan ilginin arttığını gösterdi.

Ulaşım ve konaklamada ciddi düşüş yaşandı

Ulaşım harcamaları, kar tatili döneminde farklı bir seyir izledi. Benzin harcamaları, önceki aylara oranla ciddi bir düşüş sergileyerek 3. sıradan 11. sıraya geriledi. Bu düşüş, araç kullanma oranlarının azaldığını ve kullanıcıların alternatif ulaşım yöntemlerine yöneldiğini ya da çoğunlukla kış koşullarından dolayı evlerinde oturmayı  tercih ettiklerini gözler önüne serdi.

4 günlük kar tatilli boyunca dışarıda geçirilen zamanın azalması ve evde geçirilen vakitlerin artması, otel / konaklama / tur / uçak harcamalarında da bir düşüşe neden oldu. 5. sıradan 8. sıraya gerileyen bu harcama kalemi, insanların tatil dönemi boyunca kış koşulları nedeniyle dışarıda daha az vakit geçirmeyi tercih ettiklerini gözler önüne serdi.

Teknoloji harcamalarında yüzde 11,62'lik dikkat çekici artış

Kar tatili süresince en büyük artış ise teknoloji harcamalarında yaşandı. MARS kullanıcıları, teknolojiye yönelik harcamalarını yüzde 11,62 oranında artırarak, bu kategoride en yüksek artışı sağladı. Teknolojik ürünlere ve dijital hizmetlere olan ilgiyi artıran bu trend, tüketicilerin tatil boyunca hem eğlence hem de kişisel gelişim alanlarında dijital çözümlere yatırım yapmayı tercih ettiğini gösterdi.

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