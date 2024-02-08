Kütahya'da ekmek ve simit zamlandı
Kütahya'da 250 gram ekmeğin fiyatı 10 lira; simit 10 lira, poğaça çeşitleri 15 lira, sade pide ise 20 lira oldu.
İHA
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Kütahya'da çarşı ekmeğinin gramı 210'dan 250 grama, fiyatı da 7 TL'den 10 TL çıkartıldı.
Son zamlarla birlikte simit 10 TL, poğaça çeşitleri 15 TL ve sade pide ise 20 TL oldu.
Zamma tepki gösterip çevre ilerden örnek veren vatandaşlar, "Eskişehir'de 200 gram ekmek 5.50 TL. Kütahya'da 250 gram ekmek 10 TL oldu. Başta Valimiz olmak üzere tüm yetkililerin bu zammı tekrar gözden geçirmelerini istiyoruz. Zammın derhal geri çekilmesini istiyoruz." diye konuştular.