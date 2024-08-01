logitrans Fuarı lojistiğin geleceğine ışık tutacak

Avrasya bölgesindeki en büyük lojistik ve taşımacılık etkinliği olan ve bu yıl 17. kez düzenlenen Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı, 20-22 Kasım tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde küresel lojistik profesyonellerini ziyaretçileriyle buluşturacak.

EKO Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı E. Seren Ünsaç, “Ziyaretçiler, sadece Avrasya bölgesinden değil, dünya genelinden gelen sektör profesyonelleri ile tanışma ve işbirliği yapma fırsatı buluyor. Bu yıl fuara yaklaşık 15 bin ulusal ve uluslararası ziyaretçinin katılmasını bekliyoruz. Bu da fuarımızın global cazibesini ve etkisini bir kez daha ortaya koyuyor. Bir önceki fuarımız, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla adeta bir lojistik festivali havasında geçti. Bu yıl da aynı şekilde, sektördeki en önemli oyuncuları, karar vericileri, yenilikçi çözüm sağlayıcıları ve lojistik hizmetleri talep eden firmaları bir araya getireceğiz. Katılımcılar, fuar boyunca düzenlenen etkinliklerde bilgi ve deneyimlerini paylaşarak sektördeki en son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olacaklar. Ayrıca, her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarda gerçekleşecek çeşitli paneller, seminerler ve networking etkinlikleri, katılımcılar için eşsiz fırsatlar sunacak. Fuar boyunca kurulacak iş bağlantıları ve iş birlikleri, sektörün geleceğine yön verecek projelerin temelini oluşturacak. Sektördeki herkesin sabırsızlıkla beklediği logitrans, lojistik dünyasında yeni kapılar açacak ve katılımcıların global arenada daha güçlü bir konuma gelmelerine yardımcı olacak.” dedi.

Fuara yoğun talep olduğunu belirten Ünsaç, şunları kaydetti: “Avrasya bölgesinin lider lojistik Fuarı olan logitrans’ın iç alan kiralamalarının erkenden tamamlanması, fuarın sektör açısından ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Diğer ülkelerden gelen ziyaretçiler ve katılımcılar ise logitrans’ın Dünya’daki itibar ve etkinliğinin ne kadar yüksek ve değerli olduğunu açıkça göstermektedir. Katılımcılar, fuarın sunduğu benzersiz iş ve iş birliği fırsatlarını kaçırmamak için erkenden yerlerini ayırtmakta. Bu yıl da birçok öncü lojistik firması ve yenilikçi teknoloji sağlayıcıları, fuar alanında yerlerini almış durumda. Uluslararası ziyaretçi kayıtları ise her zaman olduğu gibi büyük bir ilgiyle sürüyor.”