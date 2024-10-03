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Londra Metal Borsası, alüminyum piyasasındaki sıkışıklığı takip ediyor

Londra Metal Borsası (LME), kilit alım satım marjının büyük bir prime yükseldiği ve bir tarafın Ekim kontratında büyük bir uzun veya yükseliş pozisyonu topladığı alüminyum piyasasındaki sıkışıklığı izliyor.

Haber Merkezi
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Londra Metal Borsası, alüminyum piyasasındaki sıkışıklığı takip ediyor
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Investing'in haberine göre,  LME'de ekim ayı alüminyumunun kasım ayına göre primi, yaklaşık üç hafta önce 5,85 dolar/ton prim ve temmuz ayında 17,50 dolar/ton indirimden dün 18 dolar/tona ulaştı. 

Bu prim backwardation olarak biliniyor ve genellikle yakın vadeli arzın sıkılaştığının bir işareti.

Gösterge LME alüminyum kontratı, yüzde %1,2 arttı

Gösterge LME alüminyum kontratı, LME'nin piyasayı izlediğini açıklamasının ardından tırmanışa geçerek %1,2 artışla 2.680 dolar/tonla yaklaşık dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.

İşlemciler, kısa veya düşüş pozisyonu olanların pozisyonlarını kapatmak için çabalaması halinde fiyatların yaklaşık iki hafta içinde ekim ayı vade sonu öncesinde daha fazla artış kaydedebileceğini söyledi.

Kısa pozisyonlar vade sonunda fiziksel malzeme teslimatı ile kapatılmazsa, pozisyonların geri alınması keskin fiyat artışlarına yol açabilir.

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