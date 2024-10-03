Londra Metal Borsası, alüminyum piyasasındaki sıkışıklığı takip ediyor

Investing'in haberine göre, LME'de ekim ayı alüminyumunun kasım ayına göre primi, yaklaşık üç hafta önce 5,85 dolar/ton prim ve temmuz ayında 17,50 dolar/ton indirimden dün 18 dolar/tona ulaştı.

Bu prim backwardation olarak biliniyor ve genellikle yakın vadeli arzın sıkılaştığının bir işareti.

Gösterge LME alüminyum kontratı, yüzde %1,2 arttı

Gösterge LME alüminyum kontratı, LME'nin piyasayı izlediğini açıklamasının ardından tırmanışa geçerek %1,2 artışla 2.680 dolar/tonla yaklaşık dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.

İşlemciler, kısa veya düşüş pozisyonu olanların pozisyonlarını kapatmak için çabalaması halinde fiyatların yaklaşık iki hafta içinde ekim ayı vade sonu öncesinde daha fazla artış kaydedebileceğini söyledi.

Kısa pozisyonlar vade sonunda fiziksel malzeme teslimatı ile kapatılmazsa, pozisyonların geri alınması keskin fiyat artışlarına yol açabilir.