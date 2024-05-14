Lüks devi Hermes'in varisi miras kararıyla şaşırttı: Milyar dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak

Dünyanın en büyük moda şirketlerinden birisi olan Hermes'in 80 yaşındaki varisi Nicolas Puech, Fransa'nın ve dünya çapındaki lüks eşya üreticilerinden Hermès'in kurucusu Thierry Hermès'in 5. nesil torunu olarak biliniyor. 80 yaşındaki milyarder Puech, miras kararıyla ailesini şoke etti. Puech, 12 milyar dolarlık servetinin en az yarısını malikanesinde uzun yıllardır çalışan bahçıvanına bırakacağını açıkladı.

Ailesiyle görüşmüyor

Fransız basını tarafından da merak edilen bahçıvanının kimliği bilinmezken, Puech'in son yıllarda ailesiyle neredeyse hiç görüşmediği belirtiliyor.

Hermès'in yüzde 5.7'sine sahip olan Puech, daha önce servetini bir vakfa bağışlayacağını söylemişti. Ancak daha sonra kararını değiştirerek, vakfa yeni bir veraset dilekçesi gönderdi. Bu beklenmedik karar vakıfta da şok etkisi yarattı.

Miras işlemleri için bahçıvanını evlat edinecek

NTV'de yer alan habere göre Puech, doğrudan aile üyesi olmayan bir kişiye miras bırakma sürecinde yaşanan zorluklar sebebiyle ilk olarak 51 yaşındaki bahçıvanını evlat edinmeyi düşünüyor. Ancak İsviçre'de yetişkin bir çocuğu evlat edinmek karmaşık bir iş olduğu için bu durumun potansiyel olarak riskli bir hukuk mücadelesine yol açabileceği belirtiliyor.

Daha önce de ailesiyle sorun yaşamıştı

Puech, 2014 yılında moda rakibi LVMH'nin düşmanca bir devralma girişiminin ardından Hermès yönetim kurulundan ayrılmıştı. Ancak hisselerini elinde tuttu ve bu onu İsviçre'nin en zengin insanlarından biri haline getirdi.

Puech, bekar ve çocuksuz olmasına rağmen ailesiyle bağlantısı olan birçok kişiyle iletişimini kesti. 80 yaşındaki milyarderin aldığı bu miras kararı, ailesinde büyük bir karmaşaya neden oldu.