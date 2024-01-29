Machinho.com iş makinesi alıcılarıyla satıcıları buluşturuyor

Sıfır iş makineleri satışı ve kiralaması alanında hizmet veren ilk platform olan Machinho.com, Hollanda merkezli bir start-up şirket. Yeni iş makinesi almak isteyenlere ücretsiz olarak en iyi teklifi sunmayı taahhüt ettiklerini belirten Machinho.com Kurucu Ortağı Barbaros Yargıç, tüketiciye istekleriyle pazara sunulan ürünleri örtüştürme ve aynı zamanda ürünleri karşılaştırma imkanı sunduklarını bildirdi. Yargıç, üretici firmalara ise pazar dinamikleri ve dinamiklerdeki gelişimi raporlama desteği sağladıklarını anlattı.

Bir yandan iş makinesi satışını online hale getirirken, diğer yandan müşteri taleplerine göre pazar dinamiklerini raporladıklarını söyleyen Barbaros Yargıç, raporlamada yapay zekadan yararlandıklarını, müşterilerin isterlerse gelen teklifleri AI yardımıyla kıyaslayabildiğini belirtti.

Net-sıfır senaryoları ve İnşaat Ekipmanlarının geleceği

Günümüzde herkesin yeşil dönüşümün farkında olduğunu ifade eden Yargıç, sera gazı emisyonlarının sıfıra indirilmesi hedeflere ulaşım noktasında ise farklı seçeneklerin bulunduğunu söyledi.

Bunları; elektrik, hidrojen, güneş enerjisi, pil ve hibrit sistemler olarak sıralayan Yargıç, bunların avantaj ve dezavantajlarından bahsetti.

Elektrikle çalışan kompakt serisinde mini ekskavatör ve mini yükleyicilerde, daha fazla beygir gücüne ihtiyaç duyulduğunda zorlukların başladığını belirten Yargıç, makine büyüdükçe pil ihtiyacının arttığını, bunun da uzun şarj süresi ve ekstra maliyet anlamına geldiğini kaydetti.

Bu aşamada ihtiyaç duyulan gücü karşılamak için hidrojenin devreye girdiğini aktaran Barbaros Yargıç, bunun da kullanılabilirlik, fiyat ve depolama zorlukları olduğunu belirtti.

“Hibrit sistem ön plana çıkıyor”

Yargıç Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte enerji piyasasında hızlı ve rekabetçi çözüm ihtiyacı oluştuğunun altını çizerken, burada da yenilebilir enerjiyle hidrojeni birleştirmenin öne çıktığını vurguladı.

Rotterdam ve Berlin gibi büyük şehirlerde yeşil hidrojen santrallerinin kurulum çalışmalarının başladığını, bunun büyük şehirlere giderek yayılacağını dile getiren Yargıç, “Yani yakında piyasada bol miktarda yeşil H2 arzı olacak. Bu nedenle yakın gelecekte hidrojenin maliyetinin 2030 yılına kadar kilogram başına 1.50 dolara geri dönmesini bekliyoruz” dedi.

Barbaros Yargıç, Hidrojen kaynağının arz güvenliğinin sağlanmasıyla birlikte pil boyutunun küçültüldüğü hibrit sisteminin ön plana çıkacağını kaydederken,

“Hibrit sistemde temel olarak yakıt hücrelerinin desteğiyle elektrikle çalışan makinelerdir. Yakıt hücrelerinin yardımıyla H2'yi bir jeneratör gibi kullanarak aküleri yedeklemek oldukça mantıklıdır. Böylece ağır ekipman hattı için devasa akülere ihtiyacımız kalmaz” diye konuştu.

“Avantaj için hızlı tepki gerekiyor”

JCB’nin geleneksel (dizel) yöntemle hidrojen kullanan motoru geliştirdiğini bildiren Yargıç, elektrik ünitelerinde verimlilik sağlanabilmesi halinde bunun da bazı alanlarda çözüm olabileceğini anlattı.

Orta vadede elektroliz pazarında da yenilikler görülebileceği öngörüsünde bulunan Barbaros Yargıç, “Yani yerinde hidrojen üretimi de mutlaka bir seçenek olacaktır. Bu, doğrudan bir güç kaynağı olarak kullanılabilir veya tüm şantiye için elektrik üretme amaçlı da kullanılabilir. Sonuç olarak yeşil günler yaklaşıyor ve orijinal ekipman üreticilerinin ilk giriş avantajını elde etmek için hızlı tepki vermeleri gerekiyor. Çünkü bu yeni dönemde ancak en esnek ve yenilikçi olanlar başarılı olabilir” dedi.