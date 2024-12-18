Madeni parada gramaj önlemi işe yaramadı! 1 TL’nin üretim maliyeti 3 TL’yi geçti

Metal fiyatlarındaki artış ve döviz kurunda yaşanan değişiklikler madeni paraların maliyetini katladı. Darphane’nin artan maliyetleri düşürmek için aldığı gramaj önlemi de işe yaramadı. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, 1 TL’lik madeni paranın üretim maliyetinin 3 TL’yi aştığını belirtti.

Darphane’nin tasarrufu işe yaramadı

Demir, yazılı açıklamasında madeni paraların üretim süreçlerinde yaşanan değişiklikleri ve ekonomik etkilerini değerlendirdi. Demir, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün maliyetleri azaltmak için madeni paralarda gramaj düşürme yoluna gittiğini belirterek, "1 TL’lik madeni para, 8,2 gramdan 6,6 grama, 50 kuruş ise 6,8 gramdan 5,5 grama indirildi. Kullanılan bakır, çinko ve nikel oranları da değiştirildi. Bu önlemlerle yüzde 30 tasarruf sağlanmasına rağmen artan döviz kuru nedeniyle maliyetler düşmeyecek şekilde yükseldi" dedi.

Fırsatçılar piyasadan toplamaya başladı

Demir, madeni paralarda kullanılan alaşımların döviz kurundaki artışlardan etkilendiğini belirterek, "Bugün 1 TL’lik madeni paranın üretim maliyeti 3 TL’yi aştı. Bu durum piyasada fırsatçılara da gün doğurdu. Bazı kişiler madeni paraları piyasadan toplayarak hurdacılara satıp haksız kazanç sağlamaya başladı" ifadelerini kullandı.

"Madeni paralar değerini yitirdi"

Ekonomideki dalgalanmaların günlük hayat üzerindeki etkilerine dikkat çeken Demir, "Ekmeğin 15 TL’ye yaklaştığı bir ortamda, 50 kuruş ve 1 TL gibi madeni paralar artık tam anlamıyla değerini yitirmiştir. Bu durum, hem vatandaşlar hem de piyasa açısından ciddi bir ekonomik sorun haline gelmiştir" dedi.

CHP’li Demir hükümete çözüm çağrısında bulundu

Demir, yaşanan bu sorunların ekonomideki genel dengesizliklerle doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, hükümete çözüm çağrısında bulundu. Madeni paralarda yaşanan bu maliyet artışının, vatandaşın alım gücünü ve günlük ekonomik yaşamını olumsuz etkilediğini ifade etti.