Mahfi Eğilmez 2025 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında değerlendirdi.

Eğilmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yıl sonu enflasyon tahminim 35-40 arası"

Yıl sonu enflasyon tahminim 35-40 arası. Hala oradayım. Büyüme biraz zorlanacak burada. 4. çeyrek büyüme tahminleri eksi görünüyor. Kamunun yaptığı bütün artışlar yeniden değerleme oranının altında değil. Çok hızlı düşmeyebilir. Enflasyonun hızlı yükselmesinden birisi bastırılan okul ücretleri ve kiraydı, onlar serbest olunca yükseleceği yere geldi oradan düşürücü etki olacak. Ama çok da fazla düşeceğini zannetmiyorum.

"Aldığı yerden aşağı doğru indiriyor"

Mehmet Şimşek açısından bakarsak başarı görünüyor. Aldığı yerden aşağı doğru indiriyor. Ondan önceki başarısızlığı kim yarattı ona bakmak lazım. Eğer yüzde 1,5 ortalamayı başarırsak yıl sonunda 2021'de bu işe başladığımız yere geliyoruz. Belki ondan sonra başarı diye konuşabiliriz. Enflasyon düşüşünde baz etkisi ve faizi yükseltmenin etkisi var.

"Faizde 2,5 puanlık indirim uygun"

Faizde 2,5 puanlık indirim uygun. Enflasyonun 44 küsur olduğu bir yerde 47,5 faiz gayet normal. Enflasyon inerken faiz arkadan gelmeli birkaç puan üstünde kalarak. Enflasyon yükselme eğilimine girince de faiz önünde kalarak artmalı.

"Zammı yüzde 15,75'te eşitleyip üstüne 3 puan koymak lazımdı"

Memur ve emeklilere 6 ay önce zam yapılmıştı. Bu yarım enflasyon gibi. SSK ve Emekli Sandığı arasında fark oldu. Biri yüzde 15,75, biri yüzde 11,54. SSK ve Bağ-Kur emeklileri daha düşük ücret alıyorlar. Eğer yüzde 15,75 doğruysa hepsini yüzde 15,75 yapmak lazımdı. Ondan sonra SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 puan üstüne koymak lazımdı.

"TÜİK bağımsız olmalı"

TÜİK'in Ücretliler Geçinme Endeksi yapması lazım. Ücret artışları da ona göre yapılabilir. İTO'nunki sadece İstanbul'u alıyor. TÜİK'in elinde 400 küsur maldan oluşan bir sepet var. Mevcut TÜFE'den bir alt endeks üretebilirsin ve bunu kullanırsın. Bence TÜİK bağımsız olmalı ve tamamen liyakata dayalı olmalı.